UA

Битва за Ощадбанк. Кандидат на пост предправления не смог оспорить назначение Наумова

23.10.2020, 11:21
Битва за Ощадбанк. Кандидат на пост предправления не смог оспорить назначение Наумова - Фото
Фото: LIGA.net

Кандидату на пост председателя правления Ощадбанка Леониду Перваку не удалось в суде заблокировать назначение на эту должность Сергея Наумова. Об этом пишет Finbalance.

"Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить заявление Леонида Первака об обеспечении иска и приостановлении действия решения наблюдательного совета Ощадбанка о признании Сергея Наумова победителем конкурса на должность главы правления Ощадбанка", – пишет издание.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В своем иске  Первак просил суд отменить решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске ко второму этапу конкурса на должность главы правления Ощадбанка и отменить решение наблюдательного совета о признании Наумова победителем указанного конкурса.

Читайте также: Шесть лет в Ощаде. Какой банк построил и почему уходит Андрей Пышный. Интервью

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Ощадбанк Сергей Наумов Леонид Первак

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Боялись, що хворі бігатимуть вулицями

Партнерський проєктБоялись, що хворі бігатимуть вулицями
 