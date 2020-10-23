Битва за Ощадбанк. Кандидат на пост предправления не смог оспорить назначение Наумова

Кандидату на пост председателя правления Ощадбанка Леониду Перваку не удалось в суде заблокировать назначение на эту должность Сергея Наумова. Об этом пишет Finbalance.

"Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить заявление Леонида Первака об обеспечении иска и приостановлении действия решения наблюдательного совета Ощадбанка о признании Сергея Наумова победителем конкурса на должность главы правления Ощадбанка", – пишет издание.

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В своем иске Первак просил суд отменить решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске ко второму этапу конкурса на должность главы правления Ощадбанка и отменить решение наблюдательного совета о признании Наумова победителем указанного конкурса.

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16 июня в конкурсе на главу правления Ощадбанка победил действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

25 июня Печерский суд заблокировал назначение Сергея Наумова председателем правления государственного Ощадбанка по иску еще одного участника конкурса – директора одного из департаментов Укргазбанка Геннадия Хелемского.

15 сентября суд разблокировал назначение нового главы правления Ощадбанка.

Национальный банк Украины 22 сентября согласовал Сергея Наумова на должности председателя правления государственного Ощадбанка.

2 октября наблюдательный совет Ощадбанка принял решение о назначении председателем правления Сергея Наумова.

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Наталия Софиенко

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