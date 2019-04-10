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10.04.2019, 12:05

Суд уменьшил залог для экс-совладелеца Укргазбанка в 30 раз

Суд уменьшил залог для экс-совладелеца Укргазбанка в 30 раз

Суд продлил арест Алексея Омельяненко на 60 суток и кардинально уменьшил сумму залога - с 90 млн грн до 3 млн грн

6 апреля Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства по выводу 39 млн грн из Укргазбанка вынес решение по делу №757/17942/19, которым продлил срок содержания под стражей Алексея Омельяненко на 60 суток, в то же время кардинально (в 30 раз) уменьшил сумму залога - с 90 млн грн до 3 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.

По данным источников сайта, 9 апреля Омельяненко вышел из изолятора временного содержания.

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До национализации Укргазбанка (которая состоялась в 2009 году) Омельяненко был одним из владельцев банка (по данным НБУ, сейчас ему принадлежит менее 1% акций). Кроме того, до августа 2009 года он был членом наблюдательного совета Укргазбанка, а до этого несколько лет работал заместителем главы правления банка.

Напомним, 11 февраля Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в хищении средств двум бывшим топ-менеджерам Укргазбанка - экс-заместителю председателя правления и руководителю банка. По версии следствия, подозреваемые присвоили 39 млн грн госбанка, перечисляя их в течение 2008-2009 годов на счета заранее созданного подконтрольного предприятия.

19 февраля суд взял под стражу бывшего члена наблюдательного совета Укргазбанка Алексея Омельяненко и  назначил залог в 90 млн грн.

Согласно судебным материалам, 22 февраля Киевский апелляционный суд решил оставить Алексея Омельяненко под стражей до 10 апреля включительно с возможностью внесения залога (альтернативная мера пресечения) в размере 90 млн грн.

Ранее в Минфине сообщили о выполнении условий меморандума по поддержке приватизации Укргазбанка. Его готовят к заходу международного инвестора.

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Теги: Укргазбанк, Омельяненко Алексей
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