Суркисы подали в суд на инвестбанкира Фурсу из-за его комментариев по расследованию Kroll

Игорь, Григорий и Рахмиль Суркис подали иск против инвестбанкира из Dragon Capital Сергея Фурсы о защите чести и достоинства. Об этом сообщил Сергей Фурса на своей станице в Facebook.

"В понедельник меня вызывают в суд по иску о защите чести и достоинства Суркисов против меня и телеканала Прямой, где я посмел обсуждать отчет Kroll", - написал инвестбанкир.

Он добавил, что Григорий Суркис, Игорь Суркис и их отец (Рахмиль – ред.) требуют извинений и опровержений того, что "…часть отчета Kroll описывает, как деньги попали на депозит Суркисов и чьи это были деньги".

В конце июля в ряде СМИ появилась информация, что агентство Kroll выявило схему, как бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили деньги из банка до его национализации.

Первой от этом сообщила американская газета Chicago morning star со ссылкой на вырезку из расследования Kroll 2017 года, которая оказалась в распоряжении издания.

Читайте также: ПриватБанк: яхты Коломойского и дома Боголюбова из расследования Kroll – фото

"Я бы рад извиниться, если это все неправда", - резюмировал Сергей Фурса.

Среди ответчиков иска семьи Суркисов значится и телеканал Прямой.

31 июля в американских и украинских СМИ появилась информация со ссылкой на расследование Kroll о причастности братьев Суркисов к выводу денег из ПриватБанка.

Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с экс-собственниками Приватбанка. Бизнесмены настаивали, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал - техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной. Однако 15 июня 2020 года они проиграли ПриватБанку в Верховном суде: им не удалось оспорить факт связанности с Коломойским. Подробнее тут.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.