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Офшоры Суркисов vs ПриватБанк. Сегодня суд продолжит решать судьбу $250 млн

Офшоры Суркисов vs ПриватБанк. Сегодня суд продолжит решать судьбу $250 млн
13.04.2020, 12:17

На прошлое заседание юристов ПриватБанка не пригласили

Сегодня, 13 апреля, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу государственного исполнителя на решение Печерского районного суда Киева о взыскании с ПриватБанка более $250 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов. Об этом свидетельствуют данные на сайте суда: заседание началось в 11:30.

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Как сообщают в ПриватБанке, юристы банка и представители Министерства финансов допущены к участию в заседании суда по делу №757/7499/17-ц.

Напомним, Печерский суд в феврале подтвердил обязанность ПриватБанка выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Суркисов не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу. Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанка в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

Подробнее читайте: Офшоры Суркисов, Минюст, ПриватБанк. Откуда взялось дело о взыскании с госбанка $250 млн

Анна Андреева
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ПриватБанк братья Суркисы
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