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Суркисы заблокировали процесс по связанным лицам ПриватБанка

Суркисы заблокировали процесс по связанным лицам ПриватБанка
14.08.2019, 18:40

Суд приостановил рассмотрение апелляции НБУ в деле по связанным с ПриватБанком лицам

Шестой апелляционный админсуд 14 августа приостановил рассмотрение апелляции Национального банка (НБУ) на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля об отмене решения НБУ №105, определяющего перечень связанных с ПриватБанком лиц. Об этом пишет НВ Бизнес.

Решение суда связано с параллельным процессом в Большой Палате Верховного Суда по иску Игоря и Григория Суркисов к НБУ, Фонду гарантирования вкладов (ФГВФЛ), Минфину и Укргазбанку, где они также оспаривают решение НБУ №105, а точнее - свое присутствие в этом списке.

Поскольку все решения, принятые Верховным Судом, обязательны к исполнению всеми инстанциями, суд решил дождаться его решения.

Ближайшее заседание назначено на 27 августа.

Если Шестой апелляционный админсуд оставит без изменений решение Окружного админсуда по связанным лицам, это поставит под сомнение правомерность процедуры bail-in, а значит и национализацию Привата.

В мае Окружной админсуд Киева обязал ПриватБанк вернуть семье Суркисов 1,048 млрд грн, $266 200 и 8 000 евро.

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