SWIFT запускает блокчейн, который откроет путь для мгновенных международных платежей

Международная платежная система объявила о создании блокчейна для финансовых операций

Международная платежная система SWIFT объявила о создании блокчейн-реестра для финансовых операций, что позволит банкам осуществлять платежи круглосуточно и в реальном времени, а также заложит основу для использования токенизированных активов. Об этом сообщила пресс-служба SWIFT.

К разработке уже присоединились более 30 ведущих финансовых учреждений из 16 стран, среди которых Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Citi, BNP Paribas, Santander, Wells Fargo, а также банки из Европы, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.

Первый прототип системы готовит частная американская компания Consensys. Реестр будет работать как цифровой журнал трансакций, автоматически записывать, проверять и упорядочивать платежи с помощью смарт-контрактов.

В SWIFT отмечают, что компания отвечает за инфраструктуру, но не за типы активов, которые будут вращаться в системе. Этот вопрос оставляют коммерческим банкам и регуляторам.

Таким образом реестр может поддерживать различные формы токенизированной стоимости, включая государственные цифровые валюты (CBDC) и стейблкоины, которые должны быть полностью регулируемыми.

Основная причина запуска – устранение недостатков нынешних моделей международных расчетов, где платежи часто задерживаются из-за часовых поясов, различных стандартов и технических барьеров.

Блокчейн-реестр обеспечит совместимость между традиционными "фиатными" рельсами и новыми цифровыми системами, позволяя им работать синхронно.

Гендиректор SWIFT Хавьер Перес-Тассо заявил, что компания "создает инфраструктурный стек будущего". По его словам, это позволит банкам и клиентам получить мгновенные, прозрачные и безопасные платежи, а SWIFT – сохранить роль глобального центра доверия в финансовой системе.

Ожидается, что после тестирования реестр постепенно начнет интегрироваться в мировую финансовую систему.