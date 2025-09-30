SWIFT запускає блокчейн, який відкриє шлях для миттєвих міжнародних платежів

Міжнародна платіжна система оголосила про створення блокчейну для фінансових операцій

Фото: Depositphotos

Міжнародна платіжна система SWIFT оголосила про створення блокчейн-реєстру для фінансових операцій, що дозволить банкам здійснювати платежі цілодобово та в реальному часі, а також закладе основу для використання токенізованих активів. Про це повідомила пресслужба SWIFT.

До розроблення вже приєдналися понад 30 провідних фінансових установ із 16 країн, серед яких Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Citi, BNP Paribas, Santander, Wells Fargo, а також банки з Європи, Азії, Близького Сходу й Південної Америки.

Перший прототип системи готує приватна американська компанія Consensys. Реєстр працюватиме як цифровий журнал трансакцій, що автоматично записуватиме, перевірятиме й упорядковуватиме платежі за допомогою смартконтрактів.

У SWIFT наголошують, що компанія відповідає за інфраструктуру, але не за типи активів, що обертатимуться в системі. Це питання залишають комерційним банкам і регуляторам.

Таким чином реєстр може підтримувати різні форми токенізованої вартості, включно з державними цифровими валютами (CBDC) і стейблкоїнами, що мають бути повністю регульованими.

Основна причина запуску — усунення недоліків нинішніх моделей міжнародних розрахунків, де платежі часто затримуються через часові пояси, різні стандарти й технічні бар’єри.

Блокчейн-реєстр забезпечить сумісність між традиційними "фіатними" рейками та новими цифровими системами, дозволяючи їм працювати синхронно.

Гендиректор SWIFT Хав’єр Перес-Тассо заявив, що компанія "створює інфраструктурний стек майбутнього". За його словами, це дасть змогу банкам і клієнтам отримати миттєві, прозорі й безпечні платежі, а SWIFT – зберегти роль глобального центру довіри у фінансовій системі.

Очікується, що після тестування реєстр поступово почне інтегруватися у світову фінансову систему.