SWIFT випробує трансакції з цифровими валютами в реальному часі у 2025 році

Фото: SWIFT / Facebook

Міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів SWIFT наступного року в режимі реального часу випробує трансакції з токенізованими активами й цифровими валютами. Про це повідомила пресслужба SWIFT.

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Зазначається, що ця подія стане останнім кроком у повільній інтеграції цифрових активів у глобальну фінансову систему.

Банки й управителі активами вже кілька років вивчають можливість токенізації традиційних активів, таких як облігації. Вони сподіваються, що використання токенів на основі блокчейну зробить торгівлю швидшою, дешевшою й ефективнішою, серед іншого й завдяки усуненню посередників, які беруть участь у багатьох трансакціях.

Окрім цього, близько 90% центральних банків світу також тестують цифрові валюти (CBDC), що можуть спростити операції з токенізованими активами. SWIFT активно залучена до цих випробувань і вже запустила платформу для підключення CBDC до наявної фінансової системи.

"Зараз ми бачимо, що галузь хоче вийти з цієї [пробної] фази й побачити, як цифровий актив дійсно рухається, і щоб контрагент платив йому реальними грошима", – сказав керівник відділу інновацій SWIFT Нік Керіган, і додав: "Ми переходимо до цього етапу в наступному році".