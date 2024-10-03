SWIFT випробує трансакції з цифровими валютами в реальному часі у 2025 році
Міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів SWIFT наступного року в режимі реального часу випробує трансакції з токенізованими активами й цифровими валютами. Про це повідомила пресслужба SWIFT.
Зазначається, що ця подія стане останнім кроком у повільній інтеграції цифрових активів у глобальну фінансову систему.
Банки й управителі активами вже кілька років вивчають можливість токенізації традиційних активів, таких як облігації. Вони сподіваються, що використання токенів на основі блокчейну зробить торгівлю швидшою, дешевшою й ефективнішою, серед іншого й завдяки усуненню посередників, які беруть участь у багатьох трансакціях.
Окрім цього, близько 90% центральних банків світу також тестують цифрові валюти (CBDC), що можуть спростити операції з токенізованими активами. SWIFT активно залучена до цих випробувань і вже запустила платформу для підключення CBDC до наявної фінансової системи.
"Зараз ми бачимо, що галузь хоче вийти з цієї [пробної] фази й побачити, як цифровий актив дійсно рухається, і щоб контрагент платив йому реальними грошима", – сказав керівник відділу інновацій SWIFT Нік Керіган, і додав: "Ми переходимо до цього етапу в наступному році".
- Згідно з даними опитування Celent і BNY Mellon, 91% інституційних інвесторів зацікавлені в інвестиціях у токенізовані активи.
- Мережа SWIFT об’єднує понад 11 000 фінансових організацій у всьому світі та щодня обробляє в середньому понад 28 млн міжнародних переказів.
- 12 вересня стало відомо, що SWIFT створює інфраструктуру для операцій з цифровими активами.