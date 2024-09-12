SWIFT створює інфраструктуру для операцій з цифровими активами

SWIFT (Фото: Facebook компанії)

Міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів SWIFT розробляє власну глобальну інфраструктуру для оптимізації переказів та розрахунків за токенізованими активами. Про це повідомляється на сайті системи.

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"Ми зарекомендували себе як надійна та ефективна платформа для операцій з фіатними грошима та цінними паперами. Тепер продовжуємо вдосконалювати нашу інфраструктуру, щоб запропонувати нашим учасникам такий самий рівень доступу до нових класів цифрових активів та валют у різних сферах використання", – йдеться у повідомленні.

Операції з цифровими активами мають стати важливим кроком у розвитку SWIFT як глобальної міжбанківської мережі.

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Планується, що в майбутньому нова платформа дозволить покупцям цінних паперів одночасно оплачувати та обмінювати токенізовані активи в режимі реального часу в мережі.