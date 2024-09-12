SWIFT створює інфраструктуру для операцій з цифровими активами
Міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів SWIFT розробляє власну глобальну інфраструктуру для оптимізації переказів та розрахунків за токенізованими активами. Про це повідомляється на сайті системи.
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"Ми зарекомендували себе як надійна та ефективна платформа для операцій з фіатними грошима та цінними паперами. Тепер продовжуємо вдосконалювати нашу інфраструктуру, щоб запропонувати нашим учасникам такий самий рівень доступу до нових класів цифрових активів та валют у різних сферах використання", – йдеться у повідомленні.
Операції з цифровими активами мають стати важливим кроком у розвитку SWIFT як глобальної міжбанківської мережі.
Планується, що в майбутньому нова платформа дозволить покупцям цінних паперів одночасно оплачувати та обмінювати токенізовані активи в режимі реального часу в мережі.
- Нещодавно Standard Chartered і Synpulse підрахували, що розмір ринку реальних токенізованих активів досягне $30 трлн до 2034 року.
- Згідно з даними опитування Celent і BNY Mellon, 91% інституційних інвесторів зацікавлені в інвестиціях у токенізовані активи.
- Мережа SWIFT об’єднує понад 11 000 фінансових організацій у всьому світі та щодня обробляє в середньому понад 28 млн міжнародних переказів.
- У 2024 році Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів, маючи великий потенціал одного із провідних криптохабів у Східній Європі.
- Міністерство цифрової трансформації разом з представниками бізнесу розробило проєкт закону про віртуальні активи № 10225-1. Його мета – створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити зрозумілі правила їх оподаткування.