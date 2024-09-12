SWIFT создает инфраструктуру для операций с цифровыми активами
Международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей SWIFT разрабатывает собственную глобальную инфраструктуру для оптимизации переводов и расчетов по токенизированным активам. Об этом сообщается на сайте системы.
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"Мы зарекомендовали себя как надежная и эффективная платформа для операций с фиатными деньгами и ценными бумагами. Теперь продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру, чтобы предложить нашим участникам такой же уровень доступа к новым классам цифровых активов и валют в различных сферах использования", – говорится в сообщении.
Операции с цифровыми активами должны стать важным шагом в развитии SWIFT как глобальной межбанковской сети.
Планируется, что в будущем новая платформа позволит покупателям ценных бумаг одновременно оплачивать и обменивать токенизированные активы в режиме реального времени в сети.
- Недавно Standard Chartered и Synpulse подсчитали, что размер рынка реальных токенизированных активов достигнет $30 трлн к 2034 году.
- Согласно данным опроса Celent и BNY Mellon, 91% институциональных инвесторов заинтересованы в инвестициях в токенизированные активы.
- Сеть SWIFT объединяет более 11 000 финансовых организаций по всему миру и ежедневно обрабатывает в среднем более 28 млн международных переводов.
- В 2024 году Украина заняла шестое место в глобальном индексе принятия криптоактивов, обладая большим потенциалом одного из ведущих криптохабов в Восточной Европе.
- Министерство цифровой трансформации вместе с представителями бизнеса разработало проект закона о виртуальных активах №10225-1. Его цель – создать благоприятные условия для работы с новым классом активов и установить понятные правила их налогообложения.