SWIFT создает инфраструктуру для операций с цифровыми активами

В настоящее время система работает над обеспечением совместимости виртуальных сетей со своими возможностями

SWIFT (Фото: Facebook компании)

Международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей SWIFT разрабатывает собственную глобальную инфраструктуру для оптимизации переводов и расчетов по токенизированным активам. Об этом сообщается на сайте системы.

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"Мы зарекомендовали себя как надежная и эффективная платформа для операций с фиатными деньгами и ценными бумагами. Теперь продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру, чтобы предложить нашим участникам такой же уровень доступа к новым классам цифровых активов и валют в различных сферах использования", – говорится в сообщении.

Операции с цифровыми активами должны стать важным шагом в развитии SWIFT как глобальной межбанковской сети.

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Планируется, что в будущем новая платформа позволит покупателям ценных бумаг одновременно оплачивать и обменивать токенизированные активы в режиме реального времени в сети.