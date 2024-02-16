Как оплатить и получить SWIFT, и переводить деньги по всему миру

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С началом большой войны в Украине действует ряд ограничений на переводы валюты за границу, и даже в отношении SWIFT-отправлений и перевода гривны на карточные счета. Правила жесткие, однако, если разобраться, есть возможности для переводов. Как же это возможно?

Какие возможности есть сейчас для переводов за границу

Чтобы удержать курс гривны и сохранить валюту в стране, Нацбанк ввел ограничения по денежным переводам еще с первых дней большой войны. С тех пор есть определенные послабления, однако возможности все еще ограничены.

Согласно действующим правилам, украинцам доступны SWIFT-переводы валюты за границу только в исключительных случаях с целью:

приобретение некоторых товаров для ВСУ;

оплаты обучения;

оплаты лечения и транспортировки больных;

покрытие расходов на возврат тела умершего за границей;

уплаты алиментов;

исполнения обязательств по внешним кредитам и займам.

По другим SWIFT-переводам средств за пределы страны возможности ограничены.

Еще можно осуществлять переводы за границу с карты на карту — P2P (с англ. — равный равному), то есть с валютной карты банка в Украине (Visa или MasterCard) на карту банка другой страны.

Однако и в этом случае есть ограничения. Во-первых, на них установлен лимит в эквиваленте 100 тыс. грн в месяц. Во-вторых, перевод может не пройти, поскольку не все банки поддерживают такое зачисление средств на счет.

Еще возможны переводы в гривне за границу на карты украинских банков. При этом в действие вступают все те же правила, как и в случае перевода в пределах Украины, тоесть действуют лимиты. Они могут составлять эквивалент $10-25 тыс. в месяц в зависимости от платежной системы (Visa или MasterCard) или банка. При этом будет еще и лимит на снятие наличных в сумме 12,5 тыс. грн в неделю, а общая сумма расчетов в течение месяца – до 100 тыс. грн, или же – около 2,5 тыс. Евро. в некоторых странах и городах этого не хватает даже на оплату жилья.

Какую сумму можно вывозить за границу наличными

Без декларирования через границу можно вывозить валюту в эквиваленте 10 тыс. Евро. В случае превышения лимита необходимо будет иметь документы для подтверждения:

снятия наличных с собственных счетов в банках и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными;

снятия наличных с собственных счетов с целью вывоза (действует в течение 90 календарных дней со дня снятия).

Однако не все так просто, потому что никто не отменял ограничения на снятие наличных на сумму не более 100 тыс. грн в сутки. То есть, если вам нужно снять более 10 тыс. Евро. есть все шансы неделями ходить в банк, чтобы получить свои деньги.

Вдобавок такая активность вполне может вызвать вопросы со стороны служб финансового мониторинга, с соответствующими требованиями доказать законность происхождения этих средств.

Ну и выдача валюты может происходить согласно заявкам, по которым у определенных банков определенные требования. Это и налоговая декларация, и выписки по депозитам, копии и даже оригиналы договоров, например, о предоставлении услуг, если средства получены по ним.

Какие возможности перевести деньги за границу в криптовалюте

Украину традиционно относят к первой десятке стран мира, где пользуются криптовалютами. По крайней мере, так было до начала великой войны. Среди прочих причин было и их использование для переводов денежных средств за границу.

Однако сейчас действуют ограничения, из-за которых купить ее и перевести за границу уже не так просто, как раньше.

В частности, Нацбанк установил ограничения относительно возможности приобретения криптовалюты в эквиваленте тех же 100 тыс. грн в месяц. Да и в их пределах будут проблемы, потому что каналы вывода средств или пополнение кошельков заблокированы на фоне скандалов по поводу игровых бетинговых компаний.

Какие возможности переводов из Украины за границу через SWIFT

Следовательно, из-за строгих ограничений у украинцев возникает ряд проблем с переводами и платежами за границу. В частности, это трудности с:

валютными переводами для родных свыше суммы ограничений;

отправкой, а часто и с получением SWIFT- и SEPA-платежей, в частности, для оплаты товаров или услуг из США, Европы или других частей света;

оплатой товаров в китайских юанях, их переводом на счета китайских компаний и физических лиц;

вывозом наличных сбережений для инвестиций или хранения в других странах;

приобретением криптовалют.

Однако даже в этих условиях есть сервисы, которые способны обеспечить переводы средств практически без лимитов. К примеру, благодаря сервисам компании 1654.exchange.

Она осуществляет SWIFT- и SEPA-платежи по всему миру.

Каким образом? Это выглядит так: клиент обращается в компанию и передает ей наличные деньги, а она производит оплату по инвойсу или договору. Так можно оплатить, например, покупку автомобиля, недвижимости или любых товаров.

Переводы SWIFT и SEPA могут осуществляться и в обратном порядке: клиент оплачивает товар на компанию и получает наличные или криптовалюту.

Поэтому перевести средства для родных за границей, прислать наличные деньги и получить их самостоятельно в другой стране вполне возможно. Офисы 1654.exchange есть во всех областных центрах, а получить средства можно практически в любой стране мира. Исключение составляют только россия, белоруссия, Северная Корея и некоторые другие страны-изгои.

Ограничений по сумме переводов нет.

Комиссии за такой перевод зависят от конкретного города и дня, в который это происходит. Об этом следует помнить. Хотя для некоторых городов, если клиент посещает киевский офис 1654.exchange, комиссии может вообще не быть. Срок проведения переводов наличных – только сутки.

Возможно ли перевести за границу юань

Кроме того, сервис 1654.exchange обеспечивает переводы не только в долларах и евро, но и в китайских юанях.

Принцип работы в этом случае такой же, как и у вышеупомянутых валют. Клиент обращается в компанию и передает ей наличные деньги. И не обязательно это должны быть юани – та же гривна, доллары или евро тоже будут приемлемыми.

Со своей стороны, 1654.exchange сделает перевод в Китай, самостоятельно гарантируя лучший курс обмена валюты.

Получить подробную информацию об условиях и комиссиях за такие переводы, курсы обмена валют и прочее можно в телеграмм-канале 1654.exchange.

Кроме переводов и платежей за границу, 1654.exchange предлагает возможность купить криптовалюту. Среди доступных, в частности, биткоин, эфириум, ключевые стейблкоины и самые популярные альтокины, такие как Dogecoin, Litecoin, Ripple и т.д.

Это можно сделать за наличные деньги в любом из офисов компании. Процедура максимально проста – клиент указывает адрес кошелька, на который хочет получить крипту, и сервис делает перевод на него. Это может быть как кошелек на любой криптобирже, так и холодный кошелек.

Кроме наличных денег, купить криптовалюту можно и непосредственно на сайте компании 1654.exchange. Здесь доступны платежи в электронном виде, а потому идти в офис не придется.

Кроме этого, на сайте можно продать криптовалюту и получить средства на карты украинских банков. Этот вариант может быть интересен, в частности тем клиентам криптобирж, которые сейчас столкнулись с проблемами вывода средств.

Компания имеет телеграмм канал, где каждый день публикуются актуальные тарифы обмена и новости из мира финансовых технологий.