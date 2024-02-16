Як заплатити та отримати SWIFT, а також переказувати гроші по всьому світу

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З початком великої війни в Україні діє низка обмежень на перекази валюти за кордон, та, навіть щодо SWIFT-відправлень і переказування гривні на карткові рахунки. Правила жорсткі, однак, коли розібратися, то можна знайти можливості для переказів. Тож яким чином це можливо?

Які можливості є зараз щодо переказів за кордон

Аби втримати курс гривні та зберегти валюту в країні Нацбанк запровадив обмеження щодо грошових переказів ще з перших днів великої війни. З того часу є певні послаблення, однак можливості все ще невеличкі.

Згідно з чинними правилами, українцям доступні SWIFT-перекази валюти за кордон лише у виключних випадках з метою:

придбання деяких товарів для ЗСУ;

оплати навчання;

оплати лікування та транспортування хворих;

покриття витрат на повернення тіла померлого за кордоном;

сплати аліментів;

виконань зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

Щодо інших SWIFT-переказів коштів за межі країни можливості обмежені.

Є варіант переказів за кордон з карти на карту, — P2P (з англ. — рівний до рівного), тобто з валютної карти банку в Україні (Visa чи MasterCard) на картку банку іншої країни.

Однак і в цьому випадку є обмеження. По-перше, на них встановлений ліміт в еквіваленті 100 тис. грн на місяць. По-друге, переказ може не пройти, бо не усі банки підтримують таке зарахування коштів на рахунок.

Ще можливі перекази в гривні за кордон на карти українських банків. При цьому в дію вступають ті ж самі правила, як і у разі переказу в межах України, і є ліміти. Вони можуть складати еквівалент $10−25 тис. на місяць залежно від платіжної системи (Visa чи MasterCard), чи банку. При цьому буде ліміт на зняття готівки буде

12,5 тис. грн на тиждень, а загальна сума розрахунків впродовж місяця – до 100 тис. грн, або ж – близько 2,5 тис. Євро. В певних країнах та містах цього не вистачає навіть на оплату житла.

Яку суму можна вивозити за кордон готівкою

Без декларування через кордон можна вивозити валюту в еквіваленті 10 тис. Євро. У разі перевищення ліміту потрібно буде мати документи для підтвердження:

зняття готівки з власних рахунків у банках та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою;

щодо зняття готівки з власних рахунків із метою вивезення (діє протягом 90 календарних днів із дня зняття).

Однак не все так просто, бо, і в цьому випадку діють обмеження на зняття готівки на суму не більше 100 тис. грн на добу. Тобто, якщо вам потрібно зняти більше ніж 10 тис. Євро, маєте усі шанси тижнями ходити в банк, аби отримати свої гроші.

На додачу, така активність цілком може викликати питання з боку служб фінансового моніторингу, з відповідними вимогами довести законність походження цих коштів.

Ну і видача валюти може відбуватись згідно з заявками, щодо яких у певних банків певні вимоги. Це можуть бути: податкова декларація і виписки за депозитами, копії й навіть оригінали договорів щодо, приміром, надання послуг, якщо кошти отримані за ними.

Які можливості переказати гроші за кордон у криптовалюті

Україну традиційно відносять до першої десятки країн світу де користуються криптовалютами. Принаймні, так було до початку великої війни. Зокрема серед причин цього було їх використання для переказів грошових коштів за кордон.

Однак зараз і щодо цього діють обмеження, через які купити її та переказати за кордон вже не так просто, як раніше.

Нацбанк встановив обмеження щодо можливості придбання криптовалюти в еквіваленті тих же 100 тис. грн на місяць. Та й у їх межах будуть проблеми, бо канали виведення коштів чи поповнення гаманців заблоковані на тлі скандалів щодо ігрових бетінгових компаній.

Які можливості переказів з України за кордон через SWIFT

Отже, через суворі обмеження в українців виникає низка проблем із переказами та платежами за кордон. Зокрема, це труднощі з:

валютними переказами для рідних понад суму обмежень;

відправкою, а часто і з отриманням SWIFT- та SEPA-платежів, зокрема, для оплати товарів чи послуг із США, Європи чи інших частин світу;

оплатою товарів у китайських юанях, їх переказом на рахунки китайських компаній та фізичних осіб;

вивезенням готівкових заощаджень для інвестицій або зберігання в інших країнах;

придбанням криптовалют.

Однак, навіть в цих умовах є сервіси, що здатні забезпечити перекази коштів практично без лімітів. Наприклад, завдяки сервісам компанії 1654.exchange.

Вона проводить SWIFT- та SEPA-платежі по всьому світі.

Яким чином? Це виглядає так: клієнт звертається до компанії та передає їй готівку, а та робить оплату за інвойсом або договором. Так можна оплатити, наприклад, придбання автомобіля, нерухомості або будь-яких товарів.

Перекази SWIFT та SEPA можуть здійснюватись і у зворотному напрямі: клієнт оплачує товар на компанію та отримує готівку чи криптовалюту.

Тож переказати кошти для рідні за кордоном, надіслати готівку та отримати її самостійно в іншій країні цілком можливо. Офіси 1654.exchange є у всіх обласних центрах, а отримати кошти можна практично в будь-якій країні світу. Виключення становлять лише росія, білорусь, Північна Корея та деякі інші країни-вигнанці.

Обмежень щодо суми переказів немає.

Комісії за такий переказ залежать від конкретного міста, та дня, в який це відбувається. Про це варто пам'ятати. Хоча, для деяких міст, якщо клієнт звернувся до київського офісу 1654.exchange, комісії може взагалі не бути. Термін проведення переказів готівки – лише одна доба.

Чи можливо переказати за кордон юань

На додаток, сервіс 1654.exchange забезпечує перекази не лише в доларах та євро, але й у китайських юанях.

Принцип роботи в цьому випадку такий самий, як і у вищезгаданих валют. Клієнт звертається до компанії та передає їй готівку. І не обов'язково це мають бути юані – та ж гривня, долари чи євро теж будуть прийнятними.

Зі свого боку, 1654.exchange зробить переказ до Китаю, самостійно гарантуючи кращий курс обміну валюти.

Отримати детальну інформацію про умови та комісії за такі перекази, курси обміну валют та іншу інформацію можна в телеграм-каналі 1654.exchange.

Окрім переказів і платежів за кордон, 1654.exchange пропонує також можливість купити криптовалюту. Серед доступних, зокрема, Біткойн, Ефіріум, ключові стейблкоїни та найпопулярніші альткоїни, на кшталт Dogecoin, Litecoin, Ripple тощо.

Це можна зробити за готівку у будь-якому з офісів компанії. Процедура є максимально простою — клієнт вказує адресу гаманця, на який хоче отримати крипту, і сервіс робить переказ на нього. Це може бути як гаманець на будь-якій криптобіржі, так і холодний гаманець.

Окрім готівки, купити криптовалюту можна і безпосередньо на сайті компанії 1654.exchange. Тут доступні платежі в електронному вигляді, а тому йти до офісу не доведеться.

Крім цього, на сайті можна продати криптовалюту та отримати кошти на картки українських банків. Цей варіант може бути цікавий, зокрема, тим клієнтам криптобірж, які зараз стикнулися з проблемами виведення коштів.

Компанія має телеграм канал де кожного дня публікуються актуальні тарифи обміну та новини зі світу фінансових технологій.