SWIFT испытает трансакции с цифровыми валютами в реальном времени в 2025 году

Фото: SWIFT / Facebook

Международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей SWIFT в следующем году в режиме реального времени испытает трансакции с токенизированными активами и цифровыми валютами. Об этом сообщила пресс-служба SWIFT.

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Это событие станет последним шагом в медленной интеграции цифровых активов в глобальную финансовую систему.

Банки и управляющие активами уже несколько лет изучают возможность токенизации традиционных активов, таких как облигации. Они надеются, что использование токенов на основе блокчейна сделает торговлю более быстрой, более дешевой и эффективной, в том числе благодаря устранению посредников, участвующих во многих трансакциях.

Кроме того, около 90% центральных банков мира также тестируют цифровые валюты (CBDC), которые могут упростить сделки с токенизированными активами. SWIFT активно вовлечена в эти испытания и уже запустила платформу для подключения CBDC к действующей финансовой системе.

"Сейчас мы видим, что отрасль хочет выйти из этой [пробной] фазы и увидеть, как цифровой актив действительно двигается, и чтобы контрагент платил ему реальными деньгами", – сказал руководитель отдела инноваций SWIFT Ник Кериган и добавил: "Мы переходим к этому этапа в следующем году".