Только в рублях. Центробанк РФ не будет выдавать россиянам валюту наличкой с новых счетов

Центробанк России ввел новые ограничение, которые касаются новых валютных счетов. Россияне не смогут снять с них средства в наличной валюте, а только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Об это сообщает пресс-служба банка.

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В банке отмечают, что это пока временный порядок, который будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Что касается старых валютных счетов, то гражданин России сможет снять в $10 000 в наличной валюте, а остальные средства - также в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В Центробанке успокоили, что около 90% валютных счетов в российских банках не превышают сумму в $10 000. Ограничения коснутся 10% вкладчиков.

Кроме того, банки не будут в этот период продавать наличную валюту гражданам.

"Обменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме", – отметили в банке.

6 марта в Центробанке сообщили клиентам, что международные операции по картам VISA и MasterCard будут недоступны и посоветовали брать с собой наличную валюту и карту "Мир" в поездках за границу. Ранее VISA и Mastercard остановили все операции в России.

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Наталия Фреик

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