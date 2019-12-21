Томаш Фиала близок к покупке Идея Банка: названа цена

Польская компания Getin Holding S.A. и украинская инвестиционная компания Dragon Capital в ближайшее время могут закрыть сделку о продаже Идея Банк. Об этом сообщается на сайте собственника банка.

Согласно договору об условиях продажи, цена акций Идея Банк Украина составляет в эквиваленте 1,368 млрд грн (около $58 млн).

В конце октября сообщалось, что польский холдинг подписал с неназванным инвестфондом соглашение, согласно которому фонд выкупит до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО Нью Финанс Сервис со штаб-квартирой в Киеве.

В 2007 году Getin Holding купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в Плюс Банк, затем - Идея Банк. Регулятивный капитал Идея Банка на 1 октября составлял 877,5 млн грн ($35 млн).