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Томаш Фиала близок к покупке Идея Банка: названа цена

Томаш Фиала близок к покупке Идея Банка: названа цена
21.12.2019, 16:38

Поляки хотят продать Идея Банк почти за $60 млн. Главный претендент - украинская Dragon Capital

Польская компания Getin Holding S.A. и украинская инвестиционная компания Dragon Capital в ближайшее время могут закрыть сделку о продаже Идея Банк. Об этом сообщается на сайте собственника банка.

Согласно договору об условиях продажи, цена акций Идея Банк Украина составляет в эквиваленте 1,368 млрд грн (около $58 млн).

В конце октября сообщалось, что польский холдинг подписал с неназванным инвестфондом соглашение, согласно которому фонд выкупит до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО Нью Финанс Сервис со штаб-квартирой в Киеве.

В 2007 году Getin Holding купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в Плюс Банк, затем - Идея Банк. Регулятивный капитал Идея Банка на 1 октября составлял 877,5 млн грн ($35 млн).

В состав Getin Holding S.A. входят компании: Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (Россия). Его крупнейшим бенефициаром является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии Томаш Фиала.

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Томаш Фиала Идея Банк Dragon Capital
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