Топ-менеджера, из-за которого банк потерял $14 млн, освободили от ответственности
Днепровский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего топ-менеджера Интеграл-Банка (обанкротился в 2015 году), обвинявшегося в нанесении банку убытков на сумму свыше $14 млн. Об этом сообщается в судебном постановлении.
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Обвиняемый работал в Интеграл-Банке начальником казначейства.
Следствие инкриминировало ему служебную халатность, позволившую вывести из банка большую сумму денег через корреспондентский счет в австрийском Meinl Bank.
Фонд гарантирования вкладов сообщал, что у Интеграл-Банка был корреспондентский счет в Meinl Bank AG с начислением процентов на остаток в размере 3% годовых. В мае 2015 года в связи с невыполнением кредитных обязательств Meinl Bank AG списал с корсчета в свою пользу деньги Интеграл-Банка на общую сумму $14,16 млн.
23 июня 2022 года в связи с истечением сроков давности привлечение к уголовной ответственности уголовное дело против начальника казначейства Интеграл-Банка было закрыто.
- По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов украинских банков в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро.
- Эти деньги были направлены по указанию собственников или топ-менеджменту банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах – как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации.
- Скандальный Meinl Bank лишили лицензии в 2019 году.
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