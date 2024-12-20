Центральный офис Sense Bank в Киеве пострадал в результате ракетной атаки РФ – фото

Центральный офис Sense Bank в Киеве получил повреждения в результате ракетного удара. Один из сотрудников банка пропал без связи

Иллюстративное фото: Sense Bank

Сегодня, 20 декабря, во время ракетной атаки России было повреждено здание центрального офиса Государственного Sense Bank, расположенного в бизнес-центре "Торонто-Киев" в столице. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Несмотря на повреждения, банк продолжает работать в штатном режиме, предоставляя клиентам доступ ко всем услугам и сервисам. На территории бизнес-центра проводятся работы по ликвидации последствий удара.

На момент воздушной тревоги все находившиеся в офисе сотрудники находились в безопасных местах, соблюдая правила безопасности.

"Однако один из работников банка, который находился вблизи эпицентра взрыва на пути к работе, пропал без вести. Сейчас продолжаются следственные и поисковые мероприятия. Sense Bank держит постоянную связь с семьей коллеги, обеспечивая всестороннюю поддержку и помощь", – сообщили в банке.