Центральный офис Sense Bank в Киеве пострадал в результате ракетной атаки РФ – фото
Сегодня, 20 декабря, во время ракетной атаки России было повреждено здание центрального офиса Государственного Sense Bank, расположенного в бизнес-центре "Торонто-Киев" в столице. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Несмотря на повреждения, банк продолжает работать в штатном режиме, предоставляя клиентам доступ ко всем услугам и сервисам. На территории бизнес-центра проводятся работы по ликвидации последствий удара.
На момент воздушной тревоги все находившиеся в офисе сотрудники находились в безопасных местах, соблюдая правила безопасности.
"Однако один из работников банка, который находился вблизи эпицентра взрыва на пути к работе, пропал без вести. Сейчас продолжаются следственные и поисковые мероприятия. Sense Bank держит постоянную связь с семьей коллеги, обеспечивая всестороннюю поддержку и помощь", – сообщили в банке.
- Ночью 20 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Обломки упали в одном из районов столицы, в Бориспольском районе произошел пожар.
- Утром враг ударил ракетами, в том числе атаковал Киев баллистикой. Один человек погиб, более 10 – пострадали.
- Воздушные силы сообщили, что РФ била северокорейскими ракетами и "Искандерами". Силы ПВО сбили все пять.