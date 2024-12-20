Центральний офіс Sense Bank у Києві постраждав внаслідок ракетної атаки РФ – фото

Центральний офіс Sense Bank у Києві зазнав пошкоджень внаслідок ракетного удару. Один із працівників банку зник без зв’язку

Ілюстративне фото: Sense Bank

Сьогодні, 20 грудня, під час ракетної атаки Росії було пошкоджено будівлю центрального офісу державного Sense Bank, розташованого в бізнес-центрі "Торонто-Київ" у столиці. Про це інформує пресслужба банку.

Попри ушкодження, банк продовжує працювати у штатному режимі, надаючи клієнтам доступ до всіх послуг і сервісів. Наразі на території бізнес-центру проводяться роботи з ліквідації наслідків удару.

На момент повітряної тривоги всі працівники, які перебували в офісі, знаходилися у безпечних місцях, дотримуючись правил безпеки.

"Проте один із працівників банку, який перебував поблизу епіцентру вибуху на шляху до роботи, зник безвісти. Наразі тривають слідчі та пошукові заходи. Sense Bank тримає постійний зв’язок із родиною колеги, забезпечуючи всебічну підтримку та допомогу", – повідомили у банку.