Центральний офіс Sense Bank у Києві постраждав внаслідок ракетної атаки РФ – фото
Сьогодні, 20 грудня, під час ракетної атаки Росії було пошкоджено будівлю центрального офісу державного Sense Bank, розташованого в бізнес-центрі "Торонто-Київ" у столиці. Про це інформує пресслужба банку.
Попри ушкодження, банк продовжує працювати у штатному режимі, надаючи клієнтам доступ до всіх послуг і сервісів. Наразі на території бізнес-центру проводяться роботи з ліквідації наслідків удару.
На момент повітряної тривоги всі працівники, які перебували в офісі, знаходилися у безпечних місцях, дотримуючись правил безпеки.
"Проте один із працівників банку, який перебував поблизу епіцентру вибуху на шляху до роботи, зник безвісти. Наразі тривають слідчі та пошукові заходи. Sense Bank тримає постійний зв’язок із родиною колеги, забезпечуючи всебічну підтримку та допомогу", – повідомили у банку.
- Вночі 20 грудня Росія атакувала Київ та область дронами. Уламки впали в одному з районів столиці, у Бориспільському районі сталася пожежа.
- Вранці ворог ударив ракетами, зокрема атакував Київ балістикою. Одна людина загинула, понад 10 – постраждали.
- Повітряні сили повідомили, що РФ била північнокорейськими ракетами та "Іскандерами". Сили ППО збили всі п'ять.