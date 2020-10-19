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У экс-игрока сборной Украины пропали деньги из банковского сейфа. Что говорят в ПриватБанк

19.10.2020, 15:24
У экс-игрока сборной Украины пропали деньги из банковского сейфа. Что говорят в ПриватБанк - Фото
Руслан Ротань (Фото с личной страницы в Facebook)

Треть денег, изъятых Государственной фискальной службой, исчезла и не попала в протокол изъятия, заявил Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу и экс-игрок сборной Руслан Ротань заявил о пропаже денег из ячейки в АО "ПриватБанк" и обвинил в этом следственную группу Государственной фискальной службы. Об этом Ротань написал в Instagram.

"17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в ПриватБанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег "испарилась" и не попала в протокол изъятия", – написал Ротань.

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О произошедшем Ротань узнал случайно 18 сентября. По состоянию на 18 октября тренеру удалось вернуть большую часть сбережений с помощью юристов.

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Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в Приватбанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег "испарилась" и не попала в протокол изъятия. Я узнал о произошедшем... случайно, на следующий день! Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Но благодаря слаженной работе @dynasty__ua большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальное... в ГБР идёт уголовное расследование (номер 62020100000001979) и я надеюсь виновных найдут. Приватбанк, я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно! Спасибо друзьям, которые поддерживали меня в этот сложный период.

Допис, поширений Ruslan Rotan (@rotan_ruslan29)

В ПриватБанке отрицают пропажу денег из ячейки Ротаня. В интервью РБК-Украина пресс-служба банка заявила, что в постановлении суда не были указаны данные собственника, а только номер ячейки депозитария банка.

"ПриватБанк работает исключительно в рамках действующего законодательства и исполнил постановление о проведении следственных действий касательно сейфовой ячейки", – заявили в ПриватБанке. 

В банке добавили, что открытие сейфа проводилось под видеозапись с составлением описания содержимого. Само отделение банка тогда было оцеплено и не обслуживало клиентов.

В ячейке находился листок учета прихода и расхода денег. Остаток в ячейке "совпадал с тем, что было изъято и внесено в описание правоохранителями", отмечают в банке.

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