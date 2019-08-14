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Кто пойдет на ликвидацию. Фонд гарантирования оставит 16 банков

Кто пойдет на ликвидацию. Фонд гарантирования оставит 16 банков
14.08.2019, 10:50

Фонд переходит к окончательной ликвидации большей части банков-банкротов.

До конца 2019 года Фонд гарантирования вкладов физлиц полностью ликвидируее 48 банков, до конца 2020-го – еще 35. Об этом в интервью LIGA.net рассказала директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.

“К 2021-му у нас останется около 16 банков – в основном такие, где есть какие-либо судебные запреты или, например, крымские банки – мы по закону не имеем права их ликвидировать. "Монстров", таких как Дельта или Надра уже не будет”, - отметила она.

Читайте: Новая глава Фонда гарантирования: До конца 2020 года ликвидируем 83 банка

По словам Рекрут, ВТБ - последний крупный банк-банкрот, который попал в Фонд в конце 2018 года, будет лкивидирован в течение 2-3 лет. Все активы банка уже выставлены на продажу, уточнила она.

Процесс окончательной ликвидации банков в Фонде курирует специально созданное подразделение терминации, которое сольется с департаментом управления активами, в то же время масштабы работы департамента консолидированнх продаж сократят, рассказала Рекрут.

  • В 2014-2016 масштабный банковский кризис спровоцировал банкротство олее 90 украинских банков. Их активы были переданы Фонду гарантирования вкладов, который выплатил вкладчикам банкротов порядка 89 млрд грн.
  • Крупнейшие банки в упралении Фонда – Дельта (владелец – Николай Лагун), Надра (Дмитрий Фирташ), Финансы и Кредит (Константин Жеваго), VAB (Олег Бахматюк), Форум (Вадим Новинский), ВТБ (Российская Федерация). Номинальная стоимость активов – около 500 млрд грн. Реальная – в пять раз меньше.
  • Обязательства перед кредиторами банков-банкротов (крупные вкладчики, компании,  у которых были депозиты и текущие счета, другие финучреждения) после ликвидации будут полностью списаны.
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