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У Фонда гарантирования вкладов появился двойник. Основатели – недобросовестные заемщики

26.07.2021, 15:21
У Фонда гарантирования вкладов появился двойник. Основатели – недобросовестные заемщики - Фото
Фото:depositphotos.com

Фон гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обратился в нацполицию и министерство юстиции с требованием изучить деятельность ООО "Финансовой компании "Фонд гарантирования вкладов" на причастность ее к мошенническим схемам. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.   

Фонд указывает, что не имеет никакого отношения к компании-двойнику и просит быть осторожными при составлении договоров с данным субъектом хозяйствования. 

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"Из открытых данных госреестра юрлиц, известно, что ООО "ФК "Фонд гарантирования вкладов" в видах деятельности указал, в том числе, и "другие виды денежного посредничества", "другие виды кредитования", "предоставление прочих финансовых услуг". Родство сфер деятельности и схожесть названий могут вводить в заблуждение клиентов финкомпании" – говорится в заявлении ФГВФЛ. 

Также в ФГВФЛ указывают, что среди основателей финкомпании есть бывшие недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков, срок просрочки по договорам которых, на момент продажи, составлял более 10 лет. 

Фонд уже направил компании письмо-обращение с требованием изменить название. 

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Роман Брыль
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Нацполиция мошенничество фонд гарантирования вкладов
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