У monobank появятся банкоматы: как будут выглядеть

В Украине скоро появятся банкоматы онлайн-банка monobank. Об этом сообщает один из сооснователей банка Олег Гороховский.

По его словам, у каждого банкомата будет кличка.

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"Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка! Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч", — добавил Гороховский в посте в Facebook.

В сентябре monobank взял на тест банкомат.

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Наталия Софиенко

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