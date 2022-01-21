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У monobank появятся банкоматы: как будут выглядеть

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 10:34
У monobank появятся банкоматы: как будут выглядеть - Фото
Фото: Monobank/Facebook

В Украине скоро появятся банкоматы онлайн-банка monobank. Об этом сообщает один из сооснователей банка Олег Гороховский.

По его словам, у каждого банкомата будет кличка.

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"Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка! Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч", — добавил Гороховский в посте в Facebook.

У monobank появятся банкоматы: как будут выглядеть
monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. 

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Наталия Софиенко
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Monobank банкоматы
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