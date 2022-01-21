У monobank появятся банкоматы: как будут выглядеть
21.01.2022, 10:34
Фото: Monobank/Facebook
В Украине скоро появятся банкоматы онлайн-банка monobank. Об этом сообщает один из сооснователей банка Олег Гороховский.
По его словам, у каждого банкомата будет кличка.
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"Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка! Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч", — добавил Гороховский в посте в Facebook.
monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений.
- В сентябре monobank взял на тест банкомат.
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