НБУ представил стратегию развития до 2025 года. Будет работать по трем направлениям

Глава НБУ Кирилл Шевченко представил институциональную Стратегию Национального банка Украины до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Это дорожная карта, которой мы будем пользоваться ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан", – охарактеризовал документ глава НБУ.

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Стратегия включает три основные направления развития Нацбанка: способствование восстановлению и развитию экономики, цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики, институциональное развитие и операционное совершенство.

Первые два – направлены на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Институциональное развитие касается внутренней трансформации НБУ и усиление партнерства со стейкхолдерами.

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Роман Брыль

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