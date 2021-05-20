НБУ представил стратегию развития до 2025 года. Будет работать по трем направлениям
Глава НБУ Кирилл Шевченко представил институциональную Стратегию Национального банка Украины до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Это дорожная карта, которой мы будем пользоваться ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан", – охарактеризовал документ глава НБУ.
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Стратегия включает три основные направления развития Нацбанка: способствование восстановлению и развитию экономики, цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики, институциональное развитие и операционное совершенство.
Первые два – направлены на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Институциональное развитие касается внутренней трансформации НБУ и усиление партнерства со стейкхолдерами.
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