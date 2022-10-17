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У Приват24 появилась услуга уплаты налогов для ФОП

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 15:26
У Приват24 появилась услуга уплаты налогов для ФОП - Фото
ПриватБанк (Фото - Depositphotos)

Государственный ПриватБанк добавил в Приват24 новый функционал для предпринимателей – уплату единого налога и других бюджетных платежей. Такая возможность появилась для всех клиентов ФЛП в обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба банка.

Для создания бюджетного платежа в Приват24, предпринимателю нужно зайти в меню "Бизнес" – "Платеж в бюджет", выбрать получателя и номер счета получателя.

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Далее в блоке "Данные платежа" следует выбрать код уплаты налога, указать сумму и счет, с которого будут списаны средства.

После проверки данных необходимо подписать платеж с помощью SmartID.

Наталія Софієнко
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ФОП приват24 ПриватБанк
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