У Приват24 появилась услуга уплаты налогов для ФОП
17.10.2022, 15:26
ПриватБанк (Фото - Depositphotos)
Государственный ПриватБанк добавил в Приват24 новый функционал для предпринимателей – уплату единого налога и других бюджетных платежей. Такая возможность появилась для всех клиентов ФЛП в обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба банка.
Для создания бюджетного платежа в Приват24, предпринимателю нужно зайти в меню "Бизнес" – "Платеж в бюджет", выбрать получателя и номер счета получателя.
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Далее в блоке "Данные платежа" следует выбрать код уплаты налога, указать сумму и счет, с которого будут списаны средства.
После проверки данных необходимо подписать платеж с помощью SmartID.
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