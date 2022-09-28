ПриватБанк начал продажу валюты онлайн через гривневые карты для размещения на депозитах

Государственный ПриватБанк открыл продажу долларов и евро онлайн для размещения купленной валюты на срочных депозитах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Новая опция онлайн-покупки валюты с персональной гривневой карты для размещения на срочном депозите доступна в приложении Приват24, обновленном до последней версии, и на сайте банка, уточняют в ПриватБанке.

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Открыть валютный вклад в ПриватБанке в долларах или евро можно сроком от трех месяцев под 0,01%.

Максимальная сумма вклада или вкладов составляет, согласно нормам НБУ, до 50 000 грн (в эквиваленте) в месяц.

Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка, дополнительных комиссий за продажу валюты под депозит нет.

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Роман Бриль

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