ПриватБанк начал продажу валюты онлайн через гривневые карты для размещения на депозитах
Государственный ПриватБанк открыл продажу долларов и евро онлайн для размещения купленной валюты на срочных депозитах. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Новая опция онлайн-покупки валюты с персональной гривневой карты для размещения на срочном депозите доступна в приложении Приват24, обновленном до последней версии, и на сайте банка, уточняют в ПриватБанке.
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Открыть валютный вклад в ПриватБанке в долларах или евро можно сроком от трех месяцев под 0,01%.
Максимальная сумма вклада или вкладов составляет, согласно нормам НБУ, до 50 000 грн (в эквиваленте) в месяц.
Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка, дополнительных комиссий за продажу валюты под депозит нет.
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