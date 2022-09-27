НБУ в очередной раз наполнил кассы банков наличной валютой: предоставил $100 млн и €20 млн
Национальный банк Украины совершил очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков и выделил $100 млн и 20 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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В НБУ отметили, что в обмене долларов США принял участие один из 14 системно важных банков на всю сумму.
В обмене евро принял участие также один банк из 14 системно важных, который обменял 20 млн евро.
В регуляторе объяснили, что такие операции осуществляются для решения проблемы с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах банков. По словам НБУ, нехватка наличной валюты возникла из-за логистических трудностей с доставкой валюты из-за границы.
"В целом по сравнению с началом сентября остатки наличных денег в кассах банков существенно увеличились и банки начинают активнее удовлетворять спрос граждан в наличной валюте", — заявили в НБУ.
В НБУ подчеркнули, что подкрепление касс банков никак не влияет на международные резервы Украины.
- 5 сентября НБУ обновил валютные ограничения по увеличению объема наличной валюты.
- 7 сентября НБУ заявил, что будет подкреплять кассы в банках из-за дефицита наличной иностранной валюты.
- 29 сентября НБУ в третий раз наполнил кассы банков наличной валютой. В операциях участие приняли 11 из 14 системно важных банков.
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