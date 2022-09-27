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НБУ в очередной раз наполнил кассы банков наличной валютой: предоставил $100 млн и €20 млн

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27.09.2022, 13:22
НБУ в очередной раз наполнил кассы банков наличной валютой: предоставил $100 млн и €20 млн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

Национальный банк Украины совершил очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков и выделил $100 млн  и 20 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В НБУ отметили, что в обмене долларов США принял участие один из 14 системно важных банков на всю сумму.

В обмене евро принял участие также один банк из 14 системно важных, который обменял 20 млн евро.

В регуляторе объяснили, что такие операции осуществляются для решения проблемы с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах банков. По словам НБУ, нехватка наличной валюты возникла из-за  логистических трудностей с доставкой валюты из-за границы.

"В целом по сравнению с началом сентября остатки наличных денег в кассах банков существенно увеличились и банки начинают активнее удовлетворять спрос граждан в наличной валюте", — заявили в НБУ. 

В НБУ подчеркнули, что подкрепление касс банков никак не влияет на международные резервы Украины.

Читайте также: В НБУ объяснили колебания на наличном валютном рынке: мобилизация в РФ, дефицит наличных

Наталія Фреїк
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НБУ валюта кассы банков
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