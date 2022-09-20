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НБУ в третий раз наполнил кассы банков наличными: предоставил $100 млн и 20 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 09:38
НБУ в третий раз наполнил кассы банков наличными: предоставил $100 млн и 20 млн евро - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк третий раз совершил операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений, говорится в сообщении НБУ.

"19 сентября третий раз были проведены операции с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную. К обмену НБУ предложил $100 млн и 100 млн евро", — говорится в сообщении.

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Из обмена долларов: участие приняли 11 из 14 системно важных банков, была востребована почти вся сумма. Евро наличными взял один банк, обменявший 20 млн евро.

Наличная иностранная валюта поступит в кассы банков в ближайшие дни.

В НБУ подчеркнули, что подкрепление касс банков никак не влияет на международные резервы Украины.

"В то же время это помогает банкам удовлетворить спрос их клиентов на наличную валюту, пока не будут решены определенные логистические сложности при завозе банками наличной валюты из-за границы в условиях полномасштабной войны", — подчеркнули в Нацбанке.

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Наталія Софієнко
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НБУ валюта кассы банков
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