В банках не хватает наличной иностранной валюты, НБУ будет подкреплять кассы

Национальный банк Украины будет подкреплять кассы банков наличной иностранной валютой, сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе заявили, что в кассах некоторых банков нет наличной иностранной валюты из-за логистических трудностей с ее доставкой из-за границы.

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"Национальный банк при необходимости будет осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений", – говорится в сообщении.

Первая операция по обмену наличной валюты на безналичную состоится 7 сентября 2022 года. Регулятор обещает проводить такие операции, пока это будет необходимо.

"Текущая нехватка наличной валюты в отдельных банках временная. Национальный банк внимательно следит за ситуацией и имеет достаточно наличной валюты, чтобы поддерживать наличную валютную ликвидность банковской системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев", – отметил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

Национальный банк также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение подобных трудностей в будущем.

5 сентября Национальный банк Украины обновил валютные ограничения.

Наталія Софієнко

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