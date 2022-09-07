В банках не хватает наличной иностранной валюты, НБУ будет подкреплять кассы
Национальный банк Украины будет подкреплять кассы банков наличной иностранной валютой, сообщает пресс-служба НБУ.
В регуляторе заявили, что в кассах некоторых банков нет наличной иностранной валюты из-за логистических трудностей с ее доставкой из-за границы.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Национальный банк при необходимости будет осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений", – говорится в сообщении.
Первая операция по обмену наличной валюты на безналичную состоится 7 сентября 2022 года. Регулятор обещает проводить такие операции, пока это будет необходимо.
"Текущая нехватка наличной валюты в отдельных банках временная. Национальный банк внимательно следит за ситуацией и имеет достаточно наличной валюты, чтобы поддерживать наличную валютную ликвидность банковской системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев", – отметил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.
Национальный банк также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение подобных трудностей в будущем.
- 5 сентября Национальный банк Украины обновил валютные ограничения.
Комментарии