В НБУ объяснили колебания на наличном валютном рынке: мобилизация в РФ, дефицит наличных

В Национальном банке Украины объяснили, что текущие колебания на наличном сегменте валютного рынка связаны со спекулятивным поведением отдельных игроков валютного рынка и психологическим фактором на фоне новостей о мобилизации в России. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в комментарии агентству Интерафакс-Украина.

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По его словам, ситуативные всплески на наличном сегменте валютного рынка в Украине случались неоднократно во время полномасштабной войны и НБУ с этим справлялся.

Гелетий отметил, что основной причиной курсовых колебаний в наличном сегменте валютного рынка до новостей о мобилизации стала "временная нехватка наличной валюты в кассах отдельных банков".

Для решения этой проблемы НБУ осуществляет операции по подкреплению касс системно важных банков наличными деньгами, объяснил Гелетий.

В частности в начале этой недели НБУ совершил две операции по обмену наличной валюты: одну с долларами США, вторую – по евро, а ранее еще три таких операций.

По словам заместителя главы НБУ, поставка наличной валюты в разные города страны и в различные отделения требует времени, но, в конце концов, это поможет стабилизировать ситуацию с наличной валютной ликвидностью банков.

"Мы готовы и дальше подкреплять кассы банков наличной валютой для окончательного решения этой проблемы", – заявил Гелетий.

В НБУ добавили, что имеют достаточные объемы наличной иностранной валюты для того, чтобы наполнять кассы банков наличной валютой.

Он добавил, что в начале осени на динамику курса также влияли традиционные сезонные факторы, такие как рост спроса на наличную иностранную валюту со стороны агросектора.

При этом, добавил Гелетий, в безналичном сегменте валютного рынка негативных тенденций не наблюдается.

"Напротив, происходит рост предложения валюты со стороны, прежде всего, экспортеров агропромышленной продукции, в частности благодаря работе "зернового коридора", – отметил замглавы НБУ.

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Наталія Фреїк

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