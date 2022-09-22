UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В НБУ объяснили колебания на наличном валютном рынке: мобилизация в РФ, дефицит наличных

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 23:36
В НБУ объяснили колебания на наличном валютном рынке: мобилизация в РФ, дефицит наличных - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

В Национальном банке Украины объяснили, что текущие колебания на наличном сегменте валютного рынка связаны со спекулятивным поведением отдельных игроков валютного рынка и психологическим фактором на фоне новостей о мобилизации в России. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в комментарии агентству Интерафакс-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По его словам, ситуативные всплески на наличном сегменте валютного рынка  в Украине случались неоднократно во время полномасштабной войны и НБУ с этим справлялся.

Гелетий отметил, что основной причиной курсовых колебаний в наличном сегменте валютного рынка до новостей о мобилизации стала "временная нехватка наличной валюты в кассах отдельных банков".

Для решения этой проблемы НБУ осуществляет операции по подкреплению касс системно важных банков наличными деньгами, объяснил Гелетий.

В частности в начале этой недели НБУ совершил две операции по обмену наличной валюты: одну с долларами США, вторую – по евро, а ранее еще три таких операций.

По словам заместителя главы НБУ, поставка наличной валюты в разные города страны и в различные отделения требует времени, но, в конце концов, это поможет стабилизировать ситуацию с наличной валютной ликвидностью банков.

"Мы готовы и дальше подкреплять кассы банков наличной валютой для окончательного решения этой проблемы", – заявил Гелетий.

В НБУ добавили, что имеют достаточные объемы наличной иностранной валюты для того, чтобы наполнять кассы банков наличной валютой.

Он добавил, что в начале осени на динамику курса также влияли традиционные сезонные факторы, такие как рост спроса на наличную иностранную валюту со стороны агросектора.

При этом, добавил Гелетий, в безналичном сегменте валютного рынка негативных тенденций не наблюдается.

"Напротив, происходит рост предложения валюты со стороны, прежде всего, экспортеров агропромышленной продукции, в частности благодаря работе "зернового коридора", – отметил замглавы НБУ.

Читайте также: Украина потратила $18 млрд на поддержку курса гривни с начала войны

Наталія Фреїк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк война валюта колебания мобилизация в рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 