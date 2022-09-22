В НБУ объяснили колебания на наличном валютном рынке: мобилизация в РФ, дефицит наличных
В Национальном банке Украины объяснили, что текущие колебания на наличном сегменте валютного рынка связаны со спекулятивным поведением отдельных игроков валютного рынка и психологическим фактором на фоне новостей о мобилизации в России. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в комментарии агентству Интерафакс-Украина.
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По его словам, ситуативные всплески на наличном сегменте валютного рынка в Украине случались неоднократно во время полномасштабной войны и НБУ с этим справлялся.
Гелетий отметил, что основной причиной курсовых колебаний в наличном сегменте валютного рынка до новостей о мобилизации стала "временная нехватка наличной валюты в кассах отдельных банков".
Для решения этой проблемы НБУ осуществляет операции по подкреплению касс системно важных банков наличными деньгами, объяснил Гелетий.
В частности в начале этой недели НБУ совершил две операции по обмену наличной валюты: одну с долларами США, вторую – по евро, а ранее еще три таких операций.
По словам заместителя главы НБУ, поставка наличной валюты в разные города страны и в различные отделения требует времени, но, в конце концов, это поможет стабилизировать ситуацию с наличной валютной ликвидностью банков.
"Мы готовы и дальше подкреплять кассы банков наличной валютой для окончательного решения этой проблемы", – заявил Гелетий.
В НБУ добавили, что имеют достаточные объемы наличной иностранной валюты для того, чтобы наполнять кассы банков наличной валютой.
Он добавил, что в начале осени на динамику курса также влияли традиционные сезонные факторы, такие как рост спроса на наличную иностранную валюту со стороны агросектора.
При этом, добавил Гелетий, в безналичном сегменте валютного рынка негативных тенденций не наблюдается.
"Напротив, происходит рост предложения валюты со стороны, прежде всего, экспортеров агропромышленной продукции, в частности благодаря работе "зернового коридора", – отметил замглавы НБУ.
- 12 сентября средний курс наличного доллара в украинских банках вырос и достиг 41,4 грн/$1. НБУ с 21 июля удерживает официальный курс гривни на уровне 36,57 грн/$1.
- После новостей о мобилизации в России на этой неделе курс приблизился к 43 грн/$1.
- 19 сентября в НБУ заявили, что в ближайшее время курс доллара к гривне не будет меняться.
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