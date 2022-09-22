Доллар в банках снова дорожает

В четверг, 22 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 12 коп. и составляет 41,45 грн. Курс продажи поднялся на 25 коп. и достиг 42,45 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,9 грн, максимальный – 42,9 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, максимальный – 43,5 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 11 коп. и составляет 40,55 грн. Средний курс продаж увеличился на 8 коп. и достиг 41,93 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,81 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,81 грн, максимальный – 42,9 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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