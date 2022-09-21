UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада направила дополнительно 2 млрд грн из госбюджета на восстановление инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 16:19
Рада направила дополнительно 2 млрд грн из госбюджета на восстановление инфраструктуры - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7669 об изменениях в закон о госбюджете-2022, предполагающий увеличение резервного фонда на 2 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.  

Средства резервного фонда используют на первоочередные работы по ликвидации последствий боевых действий и для восстановления инфраструктуры населенных пунктов в условиях военного положения. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Аккумулировать 2 млрд грн планируется за счет увеличения государственных внутренних заимствований. 

В результате пополнения резервного фонда дефицит госбюджета-2022 увеличивается до 1,11 трлн грн, а государственный долг – до 3,67 трлн грн.    

Резервный фонд — один из видов бюджетных резервов, средства которого предназначены для обеспечения неотложных расходов на мероприятия, которые не могли быть предусмотрены при утверждении бюджетов или вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госбюджет восстановление инфраструктуры резервный фонд верховная рада
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 