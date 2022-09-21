Рада направила дополнительно 2 млрд грн из госбюджета на восстановление инфраструктуры

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7669 об изменениях в закон о госбюджете-2022, предполагающий увеличение резервного фонда на 2 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Средства резервного фонда используют на первоочередные работы по ликвидации последствий боевых действий и для восстановления инфраструктуры населенных пунктов в условиях военного положения.

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Аккумулировать 2 млрд грн планируется за счет увеличения государственных внутренних заимствований.

В результате пополнения резервного фонда дефицит госбюджета-2022 увеличивается до 1,11 трлн грн, а государственный долг – до 3,67 трлн грн.

Резервный фонд — один из видов бюджетных резервов, средства которого предназначены для обеспечения неотложных расходов на мероприятия, которые не могли быть предусмотрены при утверждении бюджетов или вызваны чрезвычайными обстоятельствами.

25 августа Великобритания подписала с Украиной план восстановления транспортной инфраструктуры.

9 сентября Всемирный банк опубликовал первую оценку нужд Украины на восстановлении. Сумма – $349 млрд.

21 сентября Рада проголосовала за присоединение Фонда социального страхования к Пенсионному фонду.

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Роман Бриль

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