Рада направила дополнительно 2 млрд грн из госбюджета на восстановление инфраструктуры
Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7669 об изменениях в закон о госбюджете-2022, предполагающий увеличение резервного фонда на 2 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Средства резервного фонда используют на первоочередные работы по ликвидации последствий боевых действий и для восстановления инфраструктуры населенных пунктов в условиях военного положения.
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Аккумулировать 2 млрд грн планируется за счет увеличения государственных внутренних заимствований.
В результате пополнения резервного фонда дефицит госбюджета-2022 увеличивается до 1,11 трлн грн, а государственный долг – до 3,67 трлн грн.
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