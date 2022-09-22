Украина потратила $18 млрд на поддержку курса гривни с начала войны

Украина потратила около $18 млрд на поддержку курса гривни с начала полномасштабной российско-украинской войны, сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук.

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Выступая на конференции JP Morgan во вторник, 20 сентября, он рассказал, что чистая продажа валюты НБУ уже приближается к $15 млрд, а вместе с продажей на рынке Минфином – к $18 млрд.

Николайчук напомнил, что для экономии резервов НБУ постоянно адаптирует свои валютные ограничения, в начале июня повысил учетную ставку с 10% до 25%, а в конце июля девальвировал гривню.

Вместе с международной помощью (в целом с начала войны – более $19 млрд) эти меры позволили удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне $25,4 млрд на конец августа.

Сейчас ситуация с платежным балансом выглядит для НБУ управляемой, рассказал Николайчук. Дисбалансы после корректирования курса снизились, и объемы продаж валюты со стороны НБУ существенно ниже по сравнению с маем-июлем.

Кроме того, заработал "зерновой коридор" через Черное море, что может обеспечить Украине дополнительные $2 млрд экспортных поступлений в четвертом квартале.

Также НБУ ожидает дальнейшего поступления денег от международных партнеров: 8 млрд евро – от ЕС и $1,4 млрд от МВФ. Еще можно надеяться на положительное решение Конгресса США по выделению дополнительных $4,5 млрд.

Николайчук подчеркнул, что международная помощь Украине беспрецедентна, она стала одним из определяющих факторов сохранения бесперебойной работы финансовой системы и фискального сектора.

По состоянию на 22 сентября курс гривни в банках составляет 42 грн/$ при официальном 36,6 грн/$.

В государственный бюджет на 2023 год заложили средний курс 42 грн/$, а руководители компаний при планировании бюджетов закладывают в среднем 43 грн/$.

Андрій Водяний

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