У Украины появился новый кредитор. Первый заем согласовал Банк развития Совета Европы

Административный совет Банка развития Совета Европы (БРСЕ, или CEB) согласовал первый совместный проект льготного кредитного финансирования Украины в объеме 100 млн евро. Об этом сообщило Министерство финансов и пресс-служба банка.

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Деньги пойдут на восстановление и модернизацию сети медицинских учреждений на деоккупированных территориях Украины, разрушенных или поврежденных в результате боевых действий. Программа является частью проекта Всемирного банка Heal Ukraine ("Укрепление системы здравоохранения и сохранение жизни") в размере $500 млн и будет реализовываться на условиях совместного финансирования. Всемирный банк уже согласовал для Украины ссуду в размере $100 млн и грант на $20 млн.



Украина присоединилась к БРСЕ в июне 2023 года, став его 43-м участником.

Банк развития Совета Европы – это многосторонний банк развития, инвестирующий в социальные секторы: образование, здравоохранение, доступное жилье. Его заемщиками выступают как правительства, так и местные власти, банки, неприбыльные организации.