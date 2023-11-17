В України з'явився новий кредитор. Першу позику погодив Банк розвитку Ради Європи
Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ, або CEB) погодила перший спільний проєкт пільгового кредитного фінансування України обсягом 100 млн євро. Про це повідомило Міністерство фінансів і пресслужба банку.
Гроші підуть на відновлення та модернізацію мережі медичних закладів на деокупованих територіях України, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Програма є частиною проєкту Світового банку Heal Ukraine ("Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя") обсягом $500 млн і реалізовуватиметься на умовах спільного фінансування. Світовий банк уже погодив для України позику розміром $100 млн і грант на $20 млн.
Україна приєдналася до БРРЄ у червні 2023 року, ставши його 43-м учасником.
Банк розвитку Ради Європи – це багатосторонній банк розвитку, який інвестує в соціальні сектори: освіту, охорону здоров'я, доступне житло. Його позичальниками виступають як уряди, так і місцева влада, банки, неприбуткові організації.
- Основними донорами України є США та Європейський союз, але за півтора місяця до початку нового року Україна досі не отримала від них остаточних підтверджень фінансової підтримки.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що без допомоги партнерів Україні буде складно, але боротьбу це не зупинить.
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