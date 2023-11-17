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В України з'явився новий кредитор. Першу позику погодив Банк розвитку Ради Європи

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 13:49
В України з'явився новий кредитор. Першу позику погодив Банк розвитку Ради Європи - Фото
Фото: Рада Європи

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ, або CEB) погодила перший спільний проєкт пільгового кредитного фінансування України обсягом 100 млн євро. Про це повідомило Міністерство фінансів і пресслужба банку.

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Гроші підуть на відновлення та модернізацію мережі медичних закладів на деокупованих територіях України, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Програма є частиною проєкту Світового банку Heal Ukraine ("Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя") обсягом $500 млн і реалізовуватиметься на умовах спільного фінансування. Світовий банк уже погодив для України позику розміром $100 млн і грант на $20 млн.

Україна приєдналася до БРРЄ у червні 2023 року, ставши його 43-м учасником.

Банк розвитку Ради Європи – це багатосторонній банк розвитку, який інвестує в соціальні сектори: освіту, охорону здоров'я, доступне житло. Його позичальниками виступають як уряди, так і місцева влада, банки, неприбуткові організації.

Андрій Водяний
медицинафінансова допомогаБанк розвитку Ради Європи
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