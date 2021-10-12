Участник ФГВФЛ и 4,2 млрд грн прибыли. Кабмин одобрил стратегию развития Ощадбанка
Кабинет министров одобрил Стратегию развития АО "Государственный ощадный банк Украины" на 2021 – 2024 годы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Стратегией развития Ощадбанка на 2021 – 2024 годы определены ключевые составляющие:
- бизнес-модель: универсальный банк, укрепляет свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохраняет ведущие позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малом и среднем бизнесе, с уменьшением доли государственных предприятий;
– операционная модель: развитая линейка цифровых продуктов, включая отраслевые, которые будут предоставляться через цифровые каналы и автоматизированные процессы;
– финансовая устойчивость: операционная эффективность и постоянный уровень доходности Ощадбанка.
В принятой Стратегии отмечено, что Ощадбанк будет стремиться достичь прогнозной чистой прибыли – около 4,2 млрд грн, доходности на капитал – около 15% и соотношение расходов к доходам – менее 65%.
Предполагается, что благодаря управлению неработающими активами Ощадбанк урегулирует уровень неработающих активов и последовательно сократит их долю до 10%.
Также Стратегией определено уменьшение Ощадбанком уровня операционных расходов и просмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций.
Диджитализация Ощадбанка до 2024 года включает в себя завершение процесса цифровизации услуг для клиентов и внутренних процессов, а также обеспечения конкурентной скорости запуска новых продуктов.
Кроме того, предполагается присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций к капиталу банка.
- 9 сентября Минфин и ЕБРР обсудили условия будущего сотрудничества и предоставления долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка.
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