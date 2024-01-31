Уклонистам будут блокировать счета по решению суда – законопроект о мобилизации

Кабинет министров предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу

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Новый законопроект о мобилизации предусматривает арест банковских счетов уклонистов по решению суда после обращения территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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В нем прописано три основных наказания для военнообязанных:

→ временное ограничение в праве выезда за пределы Украины;

→ временное лишение права управления транспортными средствами;

→ наложение ареста на деньги и другие ценности, находящиеся на счетах и хранении в банках или других финансовых учреждениях.

Заявление подается в суд первой инстанции в течение пяти дней со дня установления нарушения, а именно – если гражданин не явился в ТЦК в течение десяти дней со дня вручения требования.

Блокировать планируют счета даже тех уклонистов, которые за границей, потому что нарушением будет считаться неявка в "заграничное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за границей".

Суд должен принять решение по существу заявленных требований не позднее 15 дней со дня открытия производства по делу. Его решение подлежит немедленному исполнению, хотя и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Исполнительное производство по аресту счетов будет подлежать завершению только после того, как ТЦК отзовет свое требование.

Проект закона предусматривает, что все граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона уточнить адрес, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные. Сделать это можно будет через центры предоставления административных услуг, электронный кабинет или ТЦК.

Какие еще нововведения предусматривает законопроект о мобилизации, можно прочитать здесь.