Ухилянтам будуть блокувати рахунки за рішенням суду – законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон

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Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає арешт банківських рахунків ухилянтів за рішенням суду після звернення територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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У ньому прописано три основні покарання для військовозобов'язаних:

→ тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;

→ тимчасове позбавлення права керування транспортними засобами;

→ накладення арешту на гроші та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах.

Заява подається до суду першої інстанції протягом п'яти днів з дня встановлення порушення, а саме – якщо громадянин не з'явився до ТЦК протягом десяти днів з дня вручення вимоги.

Блокувати планують рахунки навіть тих ухилянтів, які за кордоном, тому що порушенням буде вважатися неявка до "закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин знаходиться за кордоном".

Суд повинен прийняти рішення по суті заявлених вимог не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі. Його рішення підлягатиме негайному виконанню, хоча й може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Виконавче провадження щодо арешту рахунків буде підлягати завершенню тільки після того, як ТЦК відкличе свою вимогу.

Проєкт закону передбачає, що всі громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані. Зробити це можна буде через центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет або ТЦК.

Які ще нововведення передбачає законопроєкт про мобілізацію, можна прочитати тут.