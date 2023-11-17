Украина попросила Всемирный банк помочь с улучшением ипотечной программы "єОселя"

Украина обратилась во Всемирный банк с просьбой присоединиться к расширению программы доступной ипотеки "єОселя". Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики Юлии Свириденко с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), сообщила пресс-служба министерства.

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"Мы приветствуем желание специалистов Всемирного банка провести диагностику существующего механизма предоставления доступной ипотеки и подготовить предложения по ее улучшению. Также предлагаем присоединиться к разработке новых продуктов между компанией "Укрфинжилье" и Группой Всемирного банка", – сказала министр.

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По словам Свириденко, правительство попросило Всемирный банк предоставить дополнительное финансирование в виде гарантий Украинской финансово-жилищной компании для получения ликвидности на внутреннем рынке от работающих в Украине международных банков или профинансировать увеличение уставного капитала компании.

"Развитая и прозрачная индустрия жилищного строительства – это новые рабочие места, уплата налогов, новые производственные цепочки и отсутствие какого-либо мошенничества или коррупции", – подчеркнула чиновница.