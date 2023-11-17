Украина попросила Всемирный банк помочь с улучшением ипотечной программы "єОселя"
Украина обратилась во Всемирный банк с просьбой присоединиться к расширению программы доступной ипотеки "єОселя". Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики Юлии Свириденко с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), сообщила пресс-служба министерства.
"Мы приветствуем желание специалистов Всемирного банка провести диагностику существующего механизма предоставления доступной ипотеки и подготовить предложения по ее улучшению. Также предлагаем присоединиться к разработке новых продуктов между компанией "Укрфинжилье" и Группой Всемирного банка", – сказала министр.
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По словам Свириденко, правительство попросило Всемирный банк предоставить дополнительное финансирование в виде гарантий Украинской финансово-жилищной компании для получения ликвидности на внутреннем рынке от работающих в Украине международных банков или профинансировать увеличение уставного капитала компании.
"Развитая и прозрачная индустрия жилищного строительства – это новые рабочие места, уплата налогов, новые производственные цепочки и отсутствие какого-либо мошенничества или коррупции", – подчеркнула чиновница.
По данным Минэкономики, по состоянию на ноябрь 2023 года в Украине зарегистрировано около 5 млн внутренне перемещенных лиц и около 2 млн семей, безвозвратно потерявших дом. Кроме того, большое количество жилых домов частично разрушено и требует восстановления.
В планах правительства не только восстановить частично разрушенное жилье, но и разработать механизм устойчивой долгосрочной ипотеки, позволяющий гражданам покупать доступное жилье.
- 30 декабря 2022 года Кабмин влил в компанию, которая координирует программу ипотеки "єОселя", 30 млрд грн.
- Благодаря программе "єОселя" в мае 2023 года банки увеличили предоставление ипотечных кредитов в шесть раз.
- За год по программе государственной ипотеки выдано только 3500 кредитов.
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