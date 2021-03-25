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Украина станет тестовой площадкой ЕБРР по внедрению онлайн-судов по делам до 10 000 евро

25.03.2021, 15:01
Украина станет тестовой площадкой ЕБРР по внедрению онлайн-судов по делам до 10 000 евро - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поведет в Украине второй этап пилотного проекта по внедрению онлайн-судов по решению коммерческих исков до 10 000 евро. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.     

"Проект начнется в Украине, где 49% компаний в Киеве сообщили в опросе, что суды являются основным или очень серьезным препятствием для их деятельности", – говорится в сообщении.

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Цель пилотного проекта – разработать систему, построенную на опыте развитых стран, и сделать ее доступной для государств Западных Балкан, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Проект состоит из двух этапов. На первом ЕБРР проведет комплексную оценку показателей и стандартов деятельности судов на основе лучших международных, европейских и национальных практик хозяйственных судов.

"Второй этап будет посвящен разработке концепции и плана развития онлайн-судов в Украине, освещая необходимые правовые, технические и бюджетные предпосылки их создания", – говорится в сообщении.

Концепция и дорожная карта, разработанные на втором этапе для Украины, смогут быть воспроизведены в других экономиках, куда ЕБРР инвестирует.

В ЕБРР добавляют, для пилотного проекта выбрана категория дел именно небольшой стоимости (от 5000 до 10000 евро). В случае исковых требований небольшой стоимости непропорциональные судебные расходы и издержки в рассмотрении спора являются несправедливыми препятствиями, которые могут быть устранены онлайн-судами.

По данным Всемирного банка, стоимость решения коммерческого спора через местный суд первой инстанции в Сербии составляет в среднем 39,6% стоимости иска, в Украине эта цифра составляет 46,3%, в Кыргызской Республике – 47%.

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Роман Брыль
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ЕБРР иски онлайн-суд
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