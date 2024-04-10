Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Украина вернулась к идее приобрести у США 40 локомотивов производства концерна Wabtec. Соглашение готов профинансировать Экспортно-импортный банк США (Exim Bank). Об этом шла речь на брифинге 10 апреля, сообщил корреспондент LIGA.net .

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Речь идет о кредите в $156 млн сроком на 15 лет, уточнили LIGA.net в Министерстве инфраструктуры.

Структурирование проекта и подписание соглашений намечено до конца 2024 года.

"Процентная ставка по указанному кредиту ожидается не выше, чем те, которые применяются при привлечении средств займов международных финансовых организаций, таких как ЕИБ, ЕБРР и Всемирный банк", – прокомментировали в министерстве.

Соглашение открывает двери для сотрудничества Украины и США в сфере частного бизнеса, отметила на брифинге посол США в Украине Бриджит Бринк.

4 апреля EXIM Bank одобрил транзакцию в рамках соглашения, добавила президент и председатель правления US EXIM Bank Рэта Джо Льюис. По ее словам, "очень важно, чтобы локомотивы уже прямо сейчас выходили на рельсы и начинали работать".

23 февраля 2018 года УЗ (тогда председателем правления компании был Евгений Кравцов) и GE Тransportation подписали рамочное соглашение стоимостью около $1 млрд о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Оно предусматривало поставку около 225 локомотивов General Electric серии Evolution (с 2019 под контролем Wabtec) до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

По первому контракту стоимостью $140 млн (с НДС) УЗ получила 30 тепловозов. Финансирование предоставил государственный Укрэксимбанк.

В конце декабря 2019 года УЗ подписала меморандум с Wabtec (GE Transportation) о покупке еще 40 локомотивов. Тогда сообщалось, что контракт будет заключен после того, как найдут финансирование.

Однако в октябре 2020 года тогдашний глава УЗ Владимир Жмак заявлял, что не видит необходимости в дальнейшей закупке тепловозов General Electric. По его словам, лучше перейти на электровозы, Наша цель – это переход на электровозы, потому что "это гораздо экономнее".