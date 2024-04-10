Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Україна повернулася до ідеї придбати в США 40 локомотивів виробництва концерну Wabtec. Угоду готовий профінансувати Експортно-імпортний банк США (Exim Bank). Про це йшлося на брифінгу 10 квітня, повідомив кореспондент LIGA.net.

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Йдеться про кредит у розмірі $156 млн терміном на 15 років, уточнили LIGA.net у Міністерстві інфраструктури.

Структурування проєкту та підписання угод заплановано до кінця 2024 року.

"Відсоткова ставка за вказаною позикою очікується не вищою, ніж ті, що застосовуються під час залучення коштів позик міжнародних фінансових організацій, таких як ЄІБ, ЄБРР та Світовий банк", – прокоментували у міністерстві.

Угода відкриває двері для співпраці України та США у сфері приватного бізнесу, зазначила під час брифінгу посол США в Україні Бріджит Брінк.

4 квітня EXIM Bank схвалив транзакцію в межах угоди, додала президентка і голова правління US EXIM Bank Рета Джо Льюїс. За її словами, "дуже важливо, щоб локомотиви вже прямо зараз виходили на рейки та починали працювати".

23 лютого 2018 року УЗ (тоді головою правління компанії був Євген Кравцов) і GE Тransportation підписали рамкову угоду вартістю близько $1 млрд про 15-річне партнерство з оновлення та модернізації рухомого складу українських залізниць. Вона передбачала постачання близько 225 локомотивів General Electric серії Evolution (з 2019 року під контролем Wabtec) до 2034 року і їх довгострокове технічне обслуговування.

За першим контрактом вартістю $140 млн (з ПДВ) УЗ отримала 30 тепловозів. Фінансування надав державний Укрексімбанк.

Наприкінці грудня 2019 року УЗ підписала меморандум із Wabtec (GE Transportation) про покупку ще 40 локомотивів. Тоді повідомлялося, що контракт укладуть після того, як знайдуть фінансування.

Проте у жовтні 2020 року тодішній голова УЗ Володимир Жмак заявляв, що не бачить необхідності у подальшій закупівлі тепловозів General Electric. За його словами, ліпше перейти на електровози, Наша мета – це перехід на електровози, бо "це набагато економніше".