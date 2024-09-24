Украинская BankID прошла предварительную оценку на соответствие требованиям ЕС

Систему электронной идентификации, используемую в Украине, вероятно, можно будет использовать в Евросоюзе

Фото: НБУ

Украинская система BankID прошла предварительную оценку на соответствие требованиям европейского регламента eIDAS, устанавливающего стандарты для электронной идентификации, аутентификации и подписей. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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"В долгосрочной перспективе это может стать отправной точкой для признания системы BankID схемой электронной идентификации, которую можно будет использовать в ЕС", – указал НБУ.

Оценку BankID провел консорциум во главе с греческой компанией QMSCERT Audits Inspections Certifications.

QMSCERT определила несколько элементов, которые нужно будет внедрить для приведения BankID в полное соответствие требованиям eIDA:

→ внедрение и нормативное урегулирование в рамках системы элементов, присущих схемам электронной идентификации, а именно: определение услуги и средств электронной идентификации;

→ внедрение правил использования и возможности управления средствами электронной идентификации;

→ уточнение требований к многофакторной аутентификации пользователя;

→ внедрение планов прекращения участия в схеме электронной идентификации для банков-участников;

→ проведение периодических аудитов абонентов-идентификаторов;

→ внедрение и регулярное проведение тестов на проникновение (Penetration test);

→ внедрение и соблюдение политики жизненного цикла для криптографических ключей, используемых абонентами для шифрования персональных данных.