Верификация через BankID НБУ выросла на 38% за квартал, четверть прироста дал Резерв+
Спрос на удаленную идентификацию и верификацию граждан через систему BankID НБУ существенно вырос во втором квартале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
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Общее количество успешных электронных идентификаций с использованием системы в апреле-июне этого года составило 22,3 млн шт. Это больше чем на треть (на 38%) превышает показатель первого квартала 2024 года.
"Это наибольшее количество успешных идентификаций за квартальный период с начала работы системы", – говорят в Нацбанке.
При этом 5,5 млн идентификаций BankID НБУ было осуществлено в мобильном приложении "Резерв+" – с момента запуска приложения 18 мая и до конца июня.
Сегодня система BankID НБУ насчитывает 39 банков-идентификаторов и 106 абонентов–поставщиков услуг. В апреле-июле 2024 года к ней подключены шесть новых абонентов:
→ АО "Пиреус Банк МКБ" в статусе абонента-идентификатора;
→ пять абонентов–поставщиков услуг: четыре коммерческих (финансовые услуги) и один некоммерческий (государственные услуги).
В частности, в мае этого года к системе BankID НБУ было подключено и начало свою работу мобильное приложение "Резерв+", что позволяет военнообязанным удаленно обновлять свои учетные данные в соответствии с требованиями законодательства.
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С момента запуска и до конца июня в этом приложении с использованием системы BankID НБУ было осуществлено 5,5 млн успешных идентификаций.
- По данным Минобороны, к 16 июля 2024 года более 4,69 млн военнообязанных обновили свои учетные данные. Почти 3,03 млн граждан сделали это в приложении "Резерв+".