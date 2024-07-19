Верификация через BankID НБУ выросла на 38% за квартал, четверть прироста дал Резерв+

Для обновления данных в Резерв+ через BankID НБУ верифицировалось 5,5 млн украинцев

Фото: НБУ

Спрос на удаленную идентификацию и верификацию граждан через систему BankID НБУ существенно вырос во втором квартале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Общее количество успешных электронных идентификаций с использованием системы в апреле-июне этого года составило 22,3 млн шт. Это больше чем на треть (на 38%) превышает показатель первого квартала 2024 года.

"Это наибольшее количество успешных идентификаций за квартальный период с начала работы системы", – говорят в Нацбанке.

При этом 5,5 млн идентификаций BankID НБУ было осуществлено в мобильном приложении "Резерв+" – с момента запуска приложения 18 мая и до конца июня.

Во время полномасштабной войны система BankID НБУ дает возможность миллионам украинцев дистанционно получать государственные и финансовые услуги. Ее важность высоко оценивают международные и украинские эксперты, уверяют в НБУ. В частности, в первом квартале 2023 года Национальный банк получил несколько знаков отличия за развитие BankID НБУ.

Сегодня система BankID НБУ насчитывает 39 банков-идентификаторов и 106 абонентов–поставщиков услуг. В апреле-июле 2024 года к ней подключены шесть новых абонентов:

→ АО "Пиреус Банк МКБ" в статусе абонента-идентификатора;

→ пять абонентов–поставщиков услуг: четыре коммерческих (финансовые услуги) и один некоммерческий (государственные услуги).

В частности, в мае этого года к системе BankID НБУ было подключено и начало свою работу мобильное приложение "Резерв+", что позволяет военнообязанным удаленно обновлять свои учетные данные в соответствии с требованиями законодательства.

Читайте также: Минобороны рассказало, как прошел дедлайн обновление данных: присоединялись даже с Гаити

С момента запуска и до конца июня в этом приложении с использованием системы BankID НБУ было осуществлено 5,5 млн успешных идентификаций.