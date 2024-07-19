Верифікація через BankID НБУ зросла на 38% за квартал, чверть приросту дав Резерв+
Попит на віддалену ідентифікацію та верифікацію громадян через систему BankID НБУ суттєво зріс у другому кварталі 2024 року. Про це повідомила пресслужба Національного банку.
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Загальна кількість успішних електронних ідентифікацій із використанням системи у квітні-червні цього року становила 22,3 млн шт. Це більш як на третину (на 38%) перевищує показник першого кварталу 2024 року.
"Це найбільша кількість успішних ідентифікацій за квартальний період із початку роботи системи", – кажуть у Нацбанку.
Водночас 5,5 млн ідентифікацій BankID НБУ було здійснено в мобільному застосунку "Резерв+" – з моменту запуску застосунку 18 травня і до кінця червня.
Сьогодні система BankID НБУ налічує 39 банків-ідентифікаторів та 106 абонентів–надавачів послуг. У квітні-червні 2024 року до неї підключено шість нових абонентів:
→ АТ "Піреус Банк МКБ" у статусі абонента-ідентифікатора;
→ п’ять абонентів–надавачів послуг: чотири комерційні (фінансові послуги) та один некомерційний (державні послуги).
Зокрема, у травні цього року до системи BankID НБУ був підключений і розпочав свою роботу мобільний застосунок "Резерв+", що надає можливість військовозобов’язаним віддалено оновлювати свої облікові дані відповідно до вимог законодавства.
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З моменту запуску і до кінця червня в цьому застосунку з використанням системи BankID НБУ було здійснено 5,5 млн успішних ідентифікацій.
- За даними Міноборони, до 16 липня 2024 року понад 4,69 млн військовозобов'язаних оновили свої облікові дані. Майже 3,03 млн громадян зробили це у застосунку "Резерв+".