Верифікація через BankID НБУ зросла на 38% за квартал, чверть приросту дав Резерв+

Для оновлення даних у Резерв+ через BankID НБУ верифікувалося 5,5 млн українців

Фото: НБУ

Попит на віддалену ідентифікацію та верифікацію громадян через систему BankID НБУ суттєво зріс у другому кварталі 2024 року. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

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Загальна кількість успішних електронних ідентифікацій із використанням системи у квітні-червні цього року становила 22,3 млн шт. Це більш як на третину (на 38%) перевищує показник першого кварталу 2024 року.

"Це найбільша кількість успішних ідентифікацій за квартальний період із початку роботи системи", – кажуть у Нацбанку.

Водночас 5,5 млн ідентифікацій BankID НБУ було здійснено в мобільному застосунку "Резерв+" – з моменту запуску застосунку 18 травня і до кінця червня.

Під час повномасштабної війни система BankID НБУ надає можливість мільйонам українців дистанційно отримувати державні та фінансові послуги. Її важливість високо оцінюють міжнародні та українські експерти, запевняють у НБУ. Зокрема, у першому кварталі 2023 року Національний банк отримав кілька відзнак за розвиток BankID НБУ.

Сьогодні система BankID НБУ налічує 39 банків-ідентифікаторів та 106 абонентів–надавачів послуг. У квітні-червні 2024 року до неї підключено шість нових абонентів:

→ АТ "Піреус Банк МКБ" у статусі абонента-ідентифікатора;

→ п’ять абонентів–надавачів послуг: чотири комерційні (фінансові послуги) та один некомерційний (державні послуги).

Зокрема, у травні цього року до системи BankID НБУ був підключений і розпочав свою роботу мобільний застосунок "Резерв+", що надає можливість військовозобов’язаним віддалено оновлювати свої облікові дані відповідно до вимог законодавства.

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З моменту запуску і до кінця червня в цьому застосунку з використанням системи BankID НБУ було здійснено 5,5 млн успішних ідентифікацій.