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Украинская “дочка” Citibank готовится выплатить 2 млрд грн дивидендов

Украинская “дочка” Citibank готовится выплатить 2 млрд грн дивидендов
26.03.2020, 16:59

Решение о выплате дивидендов акционерам Ситибанк Украина могут принять 24 апреля

ОА "Ситибанк" планирует направить на выплату дивидендов акционерам 2 млрд грн, свидетельствует сообщение банка в системе раскрытия НКЦБФР. Этот вопрос рассмотрят на собрании акционеров, запланированном на 24 апреля.

5% чистой прибыли (110,6 млн грн) банк планирует направить на формирование резервного фонда, еще 100 млн грн останутся нераспределенными.

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Чистая прибыль Ситибанка в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018-м в 1,6 раза – до 2,21 млрд грн, сказано в сообщении финучреждения.

Активы банка выросли на 26,5% – до 31,4 млрд грн, а текущие обязательства – на 24,9%, до 28,15 млрд грн.

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Кучук Марина
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ситибанк Citibank дивиденды мировой кризис
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