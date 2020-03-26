Украинская “дочка” Citibank готовится выплатить 2 млрд грн дивидендов

ОА "Ситибанк" планирует направить на выплату дивидендов акционерам 2 млрд грн, свидетельствует сообщение банка в системе раскрытия НКЦБФР. Этот вопрос рассмотрят на собрании акционеров, запланированном на 24 апреля.

5% чистой прибыли (110,6 млн грн) банк планирует направить на формирование резервного фонда, еще 100 млн грн останутся нераспределенными.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чистая прибыль Ситибанка в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018-м в 1,6 раза – до 2,21 млрд грн, сказано в сообщении финучреждения.

Активы банка выросли на 26,5% – до 31,4 млрд грн, а текущие обязательства – на 24,9%, до 28,15 млрд грн.

Ранее Национальный банк призвал банки не распределять прибыль на выплату дивидендов минимум до июля, чтобы иметь дополнительный запас прочности в связи с кризисом в мировой экономике.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте