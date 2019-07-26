Украинская "дочка" Сбербанка сократила убыток

Украинский дочерний банк российского государственного Сбербанка получил 298 млн грн убытка за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на финансовую отчетность банка.

За аналогичный период 2018 года Сбербанк получил 7,2 млрд убытка.

Напомним, за первый квартал 2019 года украинская "дочка" российского банка получила 1 млрд грн убытка.

Убыток вырос из-за решения увеличить резервы под обесценивание кредитов, которые отказывались погашать заемщики. Всего на эти потребности Сбербанк Украина направил 1,46 млрд грн.

За 2018 год года украинская "дочка" Сбербанка зафиксировала убыток 7,6 млрд грн (на фоне расходов на формирование резерва под обесценивание кредитов на 8,8 млрд грн), тогда как за 2017-й декларировал прибыль в 132,4 млн грн.