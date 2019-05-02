Сбербанк Украина с начала года получил 1 млрд грн убытка

Украинский дочерний банк российского государственного Сбербанка получил 1,017 млрд убытка по итогам первого квартала 2019 года, пишет FinBalance со ссылкой на финансовую отчетность банка.

Миллиардный ущерб увеличился из-за решения увеличить резервы под обесценивание кредитов, которые отказываются погашать заемщики. Всего на эти потребности Сбербанк Украина направил 1,46 млрд грн.

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По итогам 2018 года украинская "дочка" Сбербанка зафиксировала убыток 7,6 млрд грн (на фоне расходов на формирование резерва под обесценивание кредитов на 8,8 млрд грн), тогда как за 2017-й декларировал прибыль в 132,4 млн грн, за 2016-й - убыток 2,9 млрд грн, 2015-й - убыток 6,33 млрд грн, за 2014-й - убыток 408 млн грн.

Против украинского Сбербанка продолжается ряд судебных процессов в Украине, связанных с возмещением Россией убытков украинским компаниям за захват имущества во время аннексии Крыма.

В конце марта президент Петр Порошенко подписал указ о продлении санкций против банков с российским государственным капиталом еще на два года. Они запрещают банкам выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных лиц. Из пяти банков с российским капиталом в Украине осталось только два - Сбербанк и Проминвестбанк.