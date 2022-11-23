Украинские банки будут инвестировать в гособлигации, НБУ обещает привлекательные условия

Нацбанк и Минфин будут создавать привлекательные условия, чтобы банки увеличивали свои вложения в государственные долговые ценные бумаги, сообщает пресс-служба НБУ.

"Высокий уровень ликвидности в банковской системе свидетельствует о наличии у банков достаточного ресурса для вложения в государственные долговые ценные бумаги", – говорится в сообщении.

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В НБУ уверены, что это позволит максимально использовать внутренние ресурсы для финансирования оборонных и социальных расходов.

"Кроме того, такие согласованные действия регуляторов крайне важны для наших международных партнеров при принятии решений по внешней финансовой поддержке Украины", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2022 года составила 10,978 млрд грн.

Наталія Софієнко

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