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Украинские банки будут инвестировать в гособлигации, НБУ обещает привлекательные условия

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 11:38
Украинские банки будут инвестировать в гособлигации, НБУ обещает привлекательные условия - Фото
Национальный банк Украины (Фото - EPA)

Нацбанк и Минфин будут создавать привлекательные условия, чтобы банки увеличивали свои вложения в государственные долговые ценные бумаги, сообщает пресс-служба НБУ.

"Высокий уровень ликвидности в банковской системе свидетельствует о наличии у банков достаточного ресурса для вложения в государственные долговые ценные бумаги", – говорится в сообщении.

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В НБУ уверены, что это позволит максимально использовать внутренние ресурсы для финансирования оборонных и социальных расходов.

"Кроме того, такие согласованные действия регуляторов крайне важны для наших международных партнеров при принятии решений по внешней финансовой поддержке Украины", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

  • Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2022 года составила 10,978 млрд грн.
Наталія Софієнко
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НБУ гособлигации ценные бумаги украинские банки
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