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Украинские банки четвертый месяц подряд сохраняют доходность

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22.11.2022, 10:26
Украинские банки четвертый месяц подряд сохраняют доходность - Фото
Национальный банк Украины (Фото - EPA)

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2022 года составила 10,978 млрд гривень, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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По данным НБУ, доходы банков за январь-сентябрь 2022 составили 286,899 млрд гривень, расходы 275,920 млрд гривень.

По данным НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 14 раз по сравнению с январем-октябрем 2021 года — до 106,983 млрд гривень.

Четвертый месяц подряд банковская система сохраняет прибыльность.

Доходы банковского сектора за 10 месяцев выросли на 31,8% (до 286,9 млрд грн), в т.ч. процентные доходы – на 25,7% (до 172,3 млрд грн), результат от переоценки и от операций купли-продажи стал положительным (38,26 млрд грн, тогда как в январе-октябре 2021 года был "минус" 3,58 млрд грн), комиссионные доходы снизились на 8,9% (до 68,04 млрд грн).

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Расходы банков увеличились на 73,1% (до 275,9 млрд. грн.), в т.ч. отчисления в резервы – в 14,1 раз (до 107 млрд грн), процентные расходы – на 22,7% (до 52 млрд грн), комиссионные расходы – на 1,8% (до 28,2 млрд грн), общие административные расходы – на 7% (до 65,9 млрд грн).

Наталія Софієнко
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НБУ банковская система украинские банки
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