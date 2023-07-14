Украинские банки получили рекордную прибыль за последние пять лет

В январе-мае 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд грн, что в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

"Такой результат является как минимум лучшим за последние пять лет, а как максимум – за всю историю независимости Украины", – говорится в сообщении.

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Прибыль в 53,66 млрд грн получили 59 из 65 работающих банков, то есть 91% учреждений. Шесть банков (9%) получили убытки в размере 73,19 млн грн. Все банки с убытками являются финучреждениями с частным капиталом.

Большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. В общей сложности за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд грн. Львиную долю этих средств (81%) получил государственный ПриватБанк – 25,48 млрд грн, или 47,5% от общей суммы "заработков" всех украинских банков.

Также с положительным балансом закончили первые пять месяцев текущего года и все 15 банков с иностранным капиталом. В общей сложности они заработали 15,01 млрд грн – 28% от общей прибыли банков Украины.

Такие показатели в 1,7 раза превышают результаты аналогичного периода 2021 года, когда банки с иностранным капиталом извлекли выгоду на сумму 8,73 млрд грн.

Больше всего в этой банковской группе за пять месяцев получили Райффайзен – 3,26 млрд грн, Укрсиббанк (2,89 млрд грн) и ОТП банк (2,57 млрд грн). Вместе эти три банка получили 58% всей прибыли банков с иностранным капиталом.

Группа банков с частным капиталом, насчитывающая 46 учреждений, за пять месяцев текущего года также была "в плюсе" – заработала 7,15 млрд грн, или 13% от общей прибыли всех украинских банков. Заработок за соответствующий период 2021 г. был увеличен в 1,5 раза.

Лидерами стали ПУМБ – 2,99 млрд грн (42% общего наследия), Универсал банк (Монобанк) – 1,31 млрд грн и банк Південний – 0,55 млрд грн. Они получили 68% всей прибыли этой банковской группы.